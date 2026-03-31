Este miércoles se presentará “La huella afro en Santiago del Estero”

Este miércoles 1 de abril a las 19 horas se presentará el libro “La huella afro en Santiago del Estero. Esclavitud, afrodescendencia y disputas por la visibilidad entre la colonia y el siglo XIX, con proyecciones contemporáneas”, una investigación que propone revisar críticamente la historia regional y nacional.

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La autora, la historiadora María Rosa Olivera, aborda en esta obra uno de los aspectos más invisibilizados de la historiografía argentina: la presencia y el rol de las poblaciones afrodescendientes. El trabajo, surgido como tesis de licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se proyecta en esta edición como un material que trasciende el ámbito académico.

Sustentado en un amplio corpus de fuentes primarias, el libro reconstruye la presencia africana y afrodescendiente desde el período colonial hasta el siglo XIX. A lo largo de sus páginas, analiza las dinámicas de la esclavitud, los procesos de mestizaje y las distintas formas de resistencia, al tiempo que desarma las narrativas que sostuvieron su invisibilización en la historia local.

La publicación incluye anexos documentales, gráficos, una cronología y un glosario, elementos que amplían su alcance y la consolidan como una herramienta clave para comprender el pasado desde una perspectiva crítica.

Además, la obra establece un diálogo con el presente al vincular estos procesos históricos con debates actuales sobre discriminación, desigualdad y reconocimiento, evidenciando cómo ciertas construcciones sociales e identitarias continúan vigentes.

La presentación se realizará en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario y contará con la participación de la Mg. Adriana Medina y la Lic. Eugenia Hernández Raimundi, integrantes del equipo de Historia de la UNSE, bajo la coordinación de la Lic. Marcia Pompolo.

El libro cuenta con respaldo institucional de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, con declaraciones de interés académico e institucional que destacan su aporte al conocimiento histórico y al debate contemporáneo.

De este modo, “La huella afro en Santiago del Estero” se posiciona como una obra que no solo recupera una dimensión olvidada del pasado, sino que también invita a repensar la identidad, la diversidad y la memoria en la Argentina.