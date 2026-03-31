River dio a conocer cuánto costará el techado y remodelación del Monumental

La dirigencia del club de Núñez compartió un comunicado oficial en el que se informó el monto total de la obra y el resultado de la licitación.

Hoy 13:06

El Club Atlético River Plate dio un nuevo paso en su ambicioso proyecto de remodelación del Estadio Monumental. A través de un comunicado oficial, el club confirmó el resultado de la licitación para la nueva etapa de obras que contempla la ampliación y el techado total del estadio.

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La Comisión Directiva había aprobado el proyecto por unanimidad el pasado 5 de marzo, y ahora se conoció que la obra fue adjudicada a la empresa Grupo ENG, con una inversión de 145 millones de dólares más IVA.

Cómo será la ampliación del Monumental

Según detalló River, el presupuesto contempla la construcción de una nueva bandeja 360°, el techado integral del estadio, además de los costos de equipamiento, dirección de obra y sistemas de seguridad.

Una vez finalizada la remodelación, el Monumental alcanzaría una capacidad aproximada de 101.000 espectadores, distribuidos en:

77.000 plateas

24.000 lugares populares

De concretarse, el estadio se consolidaría como uno de los recintos más grandes de Sudamérica.

Los detalles del nuevo proyecto del estadio de River

En los renders difundidos por la institución se pueden observar algunos de los elementos más innovadores del proyecto:

Las 13 filas de la nueva quinta bandeja.

de la nueva quinta bandeja. Nuevas columnas con ascensores .

. Una cubierta traslúcida y acústica .

. La tradicional banda roja incorporada en el techo.

incorporada en el techo. Un nuevo espacio denominado “Mirador Monumental”.

Cuándo comenzarían las obras

Tras esta adjudicación, la dirigencia deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria de Representantes de Socios para tratar formalmente el proyecto.

Si se cumplen los plazos previstos, las obras comenzarían en mayo y tendrían un avance importante durante el parate de 40 días que tendrá el fútbol por el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, River continúa con la modernización de su estadio, con el objetivo de seguir posicionando al Monumental como uno de los escenarios más modernos y convocantes del fútbol argentino y sudamericano.