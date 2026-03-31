River dio a conocer cuánto costará el techado y remodelación del Monumental

La dirigencia del club de Núñez compartió un comunicado oficial en el que se informó el monto total de la obra y el resultado de la licitación.
El Club Atlético River Plate dio un nuevo paso en su ambicioso proyecto de remodelación del Estadio Monumental. A través de un comunicado oficial, el club confirmó el resultado de la licitación para la nueva etapa de obras que contempla la ampliación y el techado total del estadio.
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La Comisión Directiva había aprobado el proyecto por unanimidad el pasado 5 de marzo, y ahora se conoció que la obra fue adjudicada a la empresa Grupo ENG, con una inversión de 145 millones de dólares más IVA.
Según detalló River, el presupuesto contempla la construcción de una nueva bandeja 360°, el techado integral del estadio, además de los costos de equipamiento, dirección de obra y sistemas de seguridad.
Una vez finalizada la remodelación, el Monumental alcanzaría una capacidad aproximada de 101.000 espectadores, distribuidos en:
De concretarse, el estadio se consolidaría como uno de los recintos más grandes de Sudamérica.
En los renders difundidos por la institución se pueden observar algunos de los elementos más innovadores del proyecto:
Tras esta adjudicación, la dirigencia deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria de Representantes de Socios para tratar formalmente el proyecto.
Si se cumplen los plazos previstos, las obras comenzarían en mayo y tendrían un avance importante durante el parate de 40 días que tendrá el fútbol por el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
De esta manera, River continúa con la modernización de su estadio, con el objetivo de seguir posicionando al Monumental como uno de los escenarios más modernos y convocantes del fútbol argentino y sudamericano.