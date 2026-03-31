Así será la venta de entradas para el partido entre Central Córdoba y Newell’s en el “Madre de Ciudades”

El Ferroviario recibirá a la Lepra por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Conocé precios, puntos de venta y beneficios para socios.

Hoy 12:56

Comienza la venta de entradas para el partido que disputarán Central Córdoba y Newell’s el próximo domingo 5 de abril a las 20:30, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

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El encuentro será clave para el Ferroviario, que buscará hacerse fuerte en casa ante el conjunto rosarino.

Cómo comprar entradas

Desde el club informaron que la venta online de entradas estará disponible desde este miércoles a través del sitio oficial www.cacentralcordoba.com.

Por su parte, la venta presencial en Ferromanía (para socios y no socios) será en los siguientes días y horarios:

Miércoles 1 de abril: de 10:00 a 17:00

de Viernes 3 de abril: de 09:00 a 21:00

de Sábado 4 de abril: de 09:00 a 14:00

Además, el día del partido también se podrán adquirir localidades en el Estadio Único "Madre de Ciudades", desde las 18 hasta el inicio del encuentro, en las boleterías del Sector Sur.

Información importante para socios de Central Córdoba

El club también brindó detalles importantes para los socios del Ferroviario:

Los socios que quieran ubicarse en la Platea Oeste deberán abonar un bono de platea , tanto en boletería como de manera online.

deberán abonar un , tanto en boletería como de manera online. La venta para socios será exclusivamente para ese sector.

Los socios con la cuota de marzo al día podrán ingresar sin cargo a Platea Este y Popular Norte .

podrán ingresar a y . El domingo no se cobrará la cuota social.

De esta manera, Central Córdoba se prepara para otra noche de fútbol en casa, con el apoyo de su gente en un partido importante para sus aspiraciones.