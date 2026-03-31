El defensor del Pueblo destacó el federalismo y los controles ambientales tras reuniones regionales

Daniel Escobar Correa repasó su participación en el plenario de ADPRA en Catamarca y en inspecciones ambientales en Tucumán. Discapacidad, rutas, consumo problemático y energía, entre los ejes principales.

Hoy 13:49

El defensor del Pueblo de la provincia, Daniel Escobar Correa, dialogó con Radio Panorama y brindó un panorama detallado sobre los temas abordados en la reciente reunión plenaria de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), realizada en Catamarca, así como sobre los controles ambientales vinculados a la próxima zafra en Tucumán.

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En primer lugar, el funcionario destacó la importancia institucional del encuentro en Catamarca, al señalar que se trató de una de las reuniones con mayor convocatoria. “Fue un encuentro muy significativo y enriquecedor, donde nos nutrimos de las experiencias de cada una de las defensorías”, expresó, al tiempo que remarcó el impulso al federalismo y el acompañamiento a las provincias del norte.

Discapacidad, rutas y agenda social

Entre los principales temas tratados, Escobar Correa subrayó la preocupación por la situación de las personas con discapacidad. En ese sentido, cuestionó el incumplimiento de leyes y el desfinanciamiento de programas como Incluir Salud. “Son sectores vulnerables que necesitan un Estado presente que acompañe y garantice derechos”, sostuvo.

Asimismo, indicó que desde la provincia se viene trabajando en la vía judicial para garantizar pensiones no contributivas, en conjunto con otras jurisdicciones.

Otro de los ejes abordados fue el estado de las rutas nacionales. El defensor advirtió sobre la falta de mantenimiento y su impacto en la seguridad vial. “Hay accidentes que ocurren por esquivar pozos o desperfectos. Incluso en algunos casos se sigue cobrando peaje sin un mantenimiento adecuado”, señaló, y adelantó que se elaboran informes conjuntos para elevar a nivel nacional.

La agenda también incluyó problemáticas vinculadas a la niñez, como el bullying, el consumo problemático a edades tempranas y el uso del celular en las escuelas. “Son temas que preocupan y requieren un abordaje integral”, afirmó.

En materia energética, Escobar Correa indicó que se trabaja en pedidos para ampliar subsidios y actualizar los niveles de consumo, especialmente en provincias con altas temperaturas. “El costo de la energía golpea fuertemente el bolsillo de los ciudadanos”, remarcó.

Además, valoró el acto realizado en el marco del Día de la Memoria en Catamarca, donde se descubrió una placa en la Casa de la Memoria. “Fue un momento muy emotivo y necesario para mantener viva la memoria colectiva”, expresó.

Controles ambientales y zafra en Tucumán

Por otra parte, el defensor se refirió a las inspecciones realizadas en Tucumán, en el marco de la previa al inicio de la zafra azucarera. Explicó que los controles se llevan adelante junto a organismos nacionales para verificar el estado de los ingenios y prevenir la contaminación de la cuenca Salí-Dulce.

“Se han detectado cambios en la titularidad de algunos ingenios y distintos niveles de inversión. La situación económica también impacta en el sector”, explicó.

En ese sentido, destacó que la Defensoría realiza controles periódicos en los afluentes del lago de Termas de Río Hondo. “Todos los días salen equipos a monitorear la calidad del agua, lo que nos permite tener un panorama constante”, indicó.

Finalmente, señaló que, de cara al inicio de la zafra en abril, se intensificarán los controles para garantizar condiciones ambientales adecuadas. “El objetivo es sostener los niveles logrados el año pasado, donde prácticamente no hubo incidentes de contaminación”, concluyó.