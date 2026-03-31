Italia no lo puede creer: cayó en los penales ante Bosnia y se quedó sin Mundial por tercera vez consecutiva

Tras igualar 1-1 durante 120 minutos, los bosnios se impusieron por 4-1 desde los doce pasos para conseguir el boleto a la Copa del Mundo.

Hoy 18:53

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá ya empieza a completar su lista definitiva de participantes, aunque todavía quedan algunos cupos por definirse tras las finales del Repechaje.

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Este martes, 12 selecciones disputaron los partidos decisivos, donde Suecia, Turquía, Bosnia y Herzegovina y República Checa lograron la clasificación, mientras que la gran sorpresa fue la eliminación de Italia, que se perderá su tercer Mundial consecutivo.

Italia volvió a fallar y quedó afuera del Mundial

Italy national football team empató 1-1 con Bosnia and Herzegovina national football team en el Stadion Bilino Polje, pero cayó 4-1 en la definición por penales.

De esta manera, la Azzurra volverá a estar ausente en una Copa del Mundo, tras no haber participado en Rusia 2018 ni Qatar 2022.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, se metió en el Grupo B, donde enfrentará a Canadá, Qatar y Suiza.

Suecia y Turquía también sellaron su clasificación

Sweden national football team derrotó 3-2 a Poland national football team en el Strawberry Arena y se clasificó al Grupo F, donde jugará ante Países Bajos, Japón y Túnez.

Por su parte, Turkey national football team venció 1-0 a Kosovo national football team en el Stadiumi Fadil Vokrri y volverá a disputar un Mundial luego de cinco ausencias consecutivas. Su última participación fue en Corea-Japón 2002, donde terminó en el tercer puesto.

Ahora integrará el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

República Checa ganó por penales y también estará en el Mundial

En otro de los duelos decisivos, Czech Republic national football team empató 2-2 con Denmark national football team en el Generali Arena y se impuso 3-1 en la tanda de penales.

Con este resultado, los checos se aseguraron un lugar en el Grupo A, donde compartirán zona con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

De esta manera, el Repechaje europeo dejó grandes emociones y también una fuerte sorpresa con la ausencia de Italia, una de las selecciones históricas del fútbol mundial que volverá a ver la Copa del Mundo desde afuera.