Leo Maiello presenta “YO, sin culpa”, una experiencia que combina reflexión, música y humor

La propuesta llegará el 20 de septiembre al Paraninfo de la UNSE, con entradas ya disponibles.

Hoy 18:55

El conferencista y artista Leo Maiello desembarcará en Santiago del Estero con “YO, sin culpa”, una charla en vivo que propone un recorrido introspectivo a través de la psicología, la música y el humor.

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Lejos de los formatos tradicionales, el espectáculo se presenta como una experiencia híbrida que invita al público a reflexionar sobre las creencias y patrones que atraviesan la vida cotidiana. A partir de historias reales, la propuesta busca desarmar mecanismos arraigados y poner en evidencia cómo muchas veces las personas aprenden a culparse por amar, desear, equivocarse o simplemente existir.

La música, en tanto, cumple un rol clave dentro del encuentro, aportando un matiz emocional que potencia el carácter íntimo y personal de la experiencia.

“YO, sin culpa” no es una clase académica ni un show de stand up, tampoco una obra teatral convencional. Se trata de una conversación honesta en tiempo real, pensada como un espacio seguro donde el público puede identificarse, emocionarse y, quizás, aliviar ciertas cargas.

La presentación tendrá lugar el 20 de septiembre, a las 20, en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Las entradas pueden adquirirse a través de Norteticket.com y en la boletería del teatro 25 de Mayo.