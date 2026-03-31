Italia se juega todo ante Bosnia para clasificarse al Mundial 2026

Se juegan las finales del Repechaje para definir los clasificados a la Copa del Mundo.
El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca, pero todavía quedan seis plazas disponibles que se definirán en las finales del Repechaje internacional y europeo, con partidos decisivos que se jugarán este martes 31 de marzo.
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Uno de los encuentros más atractivos será el que protagonizarán Italia y Bosnia y Herzegovina, donde la Azzurra intentará regresar a una Copa del Mundo tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.
El seleccionado italiano llega con confianza luego de vencer 2-0 a Irlanda del Norte, con una gran actuación de Sandro Tonali, y ahora buscará sellar su pasaje al Mundial cuando visite a Bosnia, que viene de eliminar a Gales por penales.
El partido se jugará este martes a las 15:45 en el Stadion Bilino Polje y será televisado por ESPN. El ganador integrará el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.
También desde las 15:45 se disputarán otros tres partidos decisivos:
En el Repechaje Intercontinental, Bolivia buscará una clasificación histórica cuando enfrente a Irak este miércoles a las 00:00 en el Estadio BBVA de Monterrey, con transmisión de D Sports.
El conjunto sudamericano llega tras vencer 2-1 a Surinam con goles de Moisés Paniagua y Miguelito Terceros, y está a un triunfo de volver a un Mundial luego de 32 años, ya que su última participación fue en Estados Unidos 1994.
El ganador formará parte del Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.
El nuevo formato del Repechaje rumbo al Mundial 2026 divide la competencia en dos regiones:
Además del cruce entre Bolivia e Irak, la otra final intercontinental la jugarán República Democrática del Congo y Jamaica, cuyo ganador integrará el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Con estos partidos, el fútbol mundial conocerá a los últimos seis clasificados y quedarán definidos los 48 seleccionados que disputarán la próxima Copa del Mundo 2026.