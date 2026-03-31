Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAR 2026 | 32º
X
Somos Deporte

Italia se juega todo ante Bosnia para clasificarse al Mundial 2026

Se juegan las finales del Repechaje para definir los clasificados a la Copa del Mundo.

Hoy 12:55

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca, pero todavía quedan seis plazas disponibles que se definirán en las finales del Repechaje internacional y europeo, con partidos decisivos que se jugarán este martes 31 de marzo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los encuentros más atractivos será el que protagonizarán Italia y Bosnia y Herzegovina, donde la Azzurra intentará regresar a una Copa del Mundo tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Italia va por la clasificación ante Bosnia

El seleccionado italiano llega con confianza luego de vencer 2-0 a Irlanda del Norte, con una gran actuación de Sandro Tonali, y ahora buscará sellar su pasaje al Mundial cuando visite a Bosnia, que viene de eliminar a Gales por penales.

El partido se jugará este martes a las 15:45 en el Stadion Bilino Polje y será televisado por ESPN. El ganador integrará el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

Otros partidos clave del Repechaje europeo

También desde las 15:45 se disputarán otros tres partidos decisivos:

  • Suecia vs Polonia (Strawberry Arena – Disney+ Premium)
    Suecia llega tras vencer 3-1 a Ucrania con tres goles de Viktor Gyökeres, mientras que Polonia derrotó 2-1 a Albania con un tanto de su figura Robert Lewandowski. El ganador irá al Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.
  • Kosovo vs Turquía (Stadiumi Fadil Vokrri – Disney+ Premium)
    Turquía dejó en el camino a Rumania, mientras que Kosovo dio la sorpresa tras vencer 4-3 a Eslovaquia. El vencedor integrará el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
  • República Checa vs Dinamarca (Generali Arena – Disney+ Premium)
    Los checos eliminaron a Irlanda por penales tras remontar un 0-2, mientras que Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte. El ganador estará en el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechaje intercontinental: Bolivia sueña con volver

En el Repechaje Intercontinental, Bolivia buscará una clasificación histórica cuando enfrente a Irak este miércoles a las 00:00 en el Estadio BBVA de Monterrey, con transmisión de D Sports.

El conjunto sudamericano llega tras vencer 2-1 a Surinam con goles de Moisés Paniagua y Miguelito Terceros, y está a un triunfo de volver a un Mundial luego de 32 años, ya que su última participación fue en Estados Unidos 1994.

El ganador formará parte del Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Cómo se define el Repechaje al Mundial 2026

El nuevo formato del Repechaje rumbo al Mundial 2026 divide la competencia en dos regiones:

  • El Repechaje europeo, que se juega en los países mejor ubicados en las Eliminatorias UEFA.
  • El Repechaje intercontinental, que se disputa en Guadalajara y Monterrey.

Además del cruce entre Bolivia e Irak, la otra final intercontinental la jugarán República Democrática del Congo y Jamaica, cuyo ganador integrará el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Con estos partidos, el fútbol mundial conocerá a los últimos seis clasificados y quedarán definidos los 48 seleccionados que disputarán la próxima Copa del Mundo 2026.

TEMAS Italia

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Agostina Páez podrá volver a Argentina tras el pago de una fianza de US$18 mil
  2. 2. Beltrán: intentaron enviar marihuana en una encomienda y fueron descubiertos por Gendarmería
  3. 3. UPCN inauguró un nuevo centro de salud con atención gratuita para sus afiliados
  4. 4. Cambio de horario para el amistoso de la Selección Argentina ante Zambia
  5. 5. Exlíder de PETA y su abogado, denunciados por estafa y asociación ilícita: piden sus detenciones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT