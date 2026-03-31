Italia se juega todo ante Bosnia para clasificarse al Mundial 2026

Se juegan las finales del Repechaje para definir los clasificados a la Copa del Mundo.

Hoy 12:55

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca, pero todavía quedan seis plazas disponibles que se definirán en las finales del Repechaje internacional y europeo, con partidos decisivos que se jugarán este martes 31 de marzo.

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Uno de los encuentros más atractivos será el que protagonizarán Italia y Bosnia y Herzegovina, donde la Azzurra intentará regresar a una Copa del Mundo tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Italia va por la clasificación ante Bosnia

El seleccionado italiano llega con confianza luego de vencer 2-0 a Irlanda del Norte, con una gran actuación de Sandro Tonali, y ahora buscará sellar su pasaje al Mundial cuando visite a Bosnia, que viene de eliminar a Gales por penales.

El partido se jugará este martes a las 15:45 en el Stadion Bilino Polje y será televisado por ESPN. El ganador integrará el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

Otros partidos clave del Repechaje europeo

También desde las 15:45 se disputarán otros tres partidos decisivos:

Suecia vs Polonia (Strawberry Arena – Disney+ Premium)

Suecia llega tras vencer 3-1 a Ucrania con tres goles de Viktor Gyökeres , mientras que Polonia derrotó 2-1 a Albania con un tanto de su figura Robert Lewandowski . El ganador irá al Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez .

(Strawberry Arena – Disney+ Premium) Suecia llega tras vencer 3-1 a Ucrania con tres goles de , mientras que Polonia derrotó 2-1 a Albania con un tanto de su figura . El ganador irá al junto a . Kosovo vs Turquía (Stadiumi Fadil Vokrri – Disney+ Premium)

Turquía dejó en el camino a Rumania, mientras que Kosovo dio la sorpresa tras vencer 4-3 a Eslovaquia. El vencedor integrará el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia .

(Stadiumi Fadil Vokrri – Disney+ Premium) Turquía dejó en el camino a Rumania, mientras que Kosovo dio la sorpresa tras vencer 4-3 a Eslovaquia. El vencedor integrará el con . República Checa vs Dinamarca (Generali Arena – Disney+ Premium)

Los checos eliminaron a Irlanda por penales tras remontar un 0-2, mientras que Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte. El ganador estará en el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechaje intercontinental: Bolivia sueña con volver

En el Repechaje Intercontinental, Bolivia buscará una clasificación histórica cuando enfrente a Irak este miércoles a las 00:00 en el Estadio BBVA de Monterrey, con transmisión de D Sports.

El conjunto sudamericano llega tras vencer 2-1 a Surinam con goles de Moisés Paniagua y Miguelito Terceros, y está a un triunfo de volver a un Mundial luego de 32 años, ya que su última participación fue en Estados Unidos 1994.

El ganador formará parte del Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Cómo se define el Repechaje al Mundial 2026

El nuevo formato del Repechaje rumbo al Mundial 2026 divide la competencia en dos regiones:

El Repechaje europeo , que se juega en los países mejor ubicados en las Eliminatorias UEFA.

, que se juega en los países mejor ubicados en las Eliminatorias UEFA. El Repechaje intercontinental, que se disputa en Guadalajara y Monterrey.

Además del cruce entre Bolivia e Irak, la otra final intercontinental la jugarán República Democrática del Congo y Jamaica, cuyo ganador integrará el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Con estos partidos, el fútbol mundial conocerá a los últimos seis clasificados y quedarán definidos los 48 seleccionados que disputarán la próxima Copa del Mundo 2026.