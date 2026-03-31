El “Kun” Agüero sufrió una dura lesión en el Senior de Independiente y deberá ser operado

El equipo de veteranos del Rojo oficializó la rotura del tendón de Aquiles del exfutbolista profesional tras los estudios realizados.

Hoy 14:13

El ex futbolista argentino Sergio Agüero sufrió la rotura del tendón de Aquiles durante un partido del equipo Senior de Club Atlético Independiente frente a Club Atlético River Plate y deberá ser operado en los próximos días.

El ex atacante del Rojo tuvo que retirarse del campo de juego con ayuda de sus compañeros luego de la lesión, que se produjo mientras disputaba el encuentro de veteranos.

El parte médico de Independiente sobre la lesión del Kun Agüero

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial del equipo Senior del club de Avellaneda mediante un comunicado médico.

“Parte médico: Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto!”, expresaron desde la institución.

El mensaje del Kun tras confirmarse la lesión

El propio Agüero también se refirió a la lesión en sus redes sociales, donde contó que los estudios confirmaron la gravedad del cuadro.

“Seguramente hay que operar, no queda otra”, expresó el ex delantero, quien además agradeció el apoyo de sus compañeros y también de los futbolistas rivales que se acercaron tras el incidente.

Cómo fue la lesión de Agüero

Según se informó, la lesión se produjo de manera accidental cuando el ex jugador intentó controlar un pase y cayó al césped sin contacto con ningún rival, en una jugada desafortunada.

De esta manera, el Kun Agüero deberá atravesar una nueva recuperación, aunque esta vez lejos del fútbol profesional, actividad que dejó en 2021 por un problema cardíaco, pero en la que seguía participando en partidos exhibición y torneos Senior.