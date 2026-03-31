Bolivia busca una clasificación histórica al Mundial 2026 en la final del Repechaje ante Irak

El seleccionado boliviano juega este miércoles desde las 00:00 en México por un lugar en el Mundial 2026. El ganador integrará un duro grupo junto a Francia, Senegal y Noruega.

Hoy 12:56
Bolivia e Irak se enfrentarán este miércoles desde las 00:00 (hora argentina) en el Estadio BBVA de Monterrey, por la final del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026, en un duelo decisivo que entregará uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo. 

La selección sudamericana llega tras vencer 2-1 a Surinam en semifinales y quedó a un paso de cumplir el sueño de regresar a una cita mundialista luego de 32 años de ausencia

Bolivia quiere volver a un Mundial después de más de tres décadas

La Verde disputará un partido a todo o nada con la ilusión de volver a un Mundial, algo que no consigue desde Estados Unidos 1994. En total, Bolivia jugó tres Copas del Mundo: Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994.

El equipo dirigido por Óscar Villegas accedió a este repechaje tras finalizar séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, destacándose una histórica victoria como local ante Brasil.

Irak también sueña con hacer historia

Por su parte, Irak llegó directamente a esta final por su mejor posición en el Ranking FIFA, luego de su recorrido en las eliminatorias asiáticas donde eliminó a Emiratos Árabes Unidos en la Quinta Ronda.

Los asiáticos, conocidos como los Leones de Mesopotamia, también buscan una clasificación histórica, ya que su única participación mundialista fue en México 1986.

Un grupo muy exigente espera al ganador

El seleccionado que gane este partido se clasificará al Grupo I del Mundial 2026, donde ya están confirmados Francia, Senegal y Noruega, en una zona que contará con figuras internacionales de primer nivel.

Entre los posibles rivales aparecen nombres como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Sadio Mané, lo que anticipa una fase de grupos de máxima exigencia.

Probables formaciones de Bolivia vs Irak

Bolivia:
Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro.
DT: Óscar Villegas.

Irak:
Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein.
DT: Graham Arnold.

Datos del partido Bolivia vs Irak

  • Hora: 00:00 (Argentina)
  • TV: D Sports
  • Estadio: BBVA (México)
  • Árbitro: Iván Barton
  • VAR: Tatiana Guzmán

De esta manera, Bolivia e Irak se juegan todo en un partido que puede marcar un antes y un después en la historia futbolística de ambos países, con el gran objetivo de meterse entre las 48 selecciones del Mundial 2026.

