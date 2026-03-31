La vuelta más esperada: tras luchar por su vida, la nena quemada en el incendio del Bº Parque del Río III regresó a Santiago

Mía Martina había sido derivada al Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia, por la gravedad de sus lesiones y ahora volvió a la provincia en avión sanitario luego de recibir un tratamiento especializado.

Hoy 14:45

Mía Martina, la menor de 12 años que sufrió graves quemaduras durante el incendio ocurrido en su vivienda del barrio Parque del Río III, regresó a Santiago del Estero luego de haber sido tratada en el Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia, Buenos Aires.

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La menor había sido derivada en el marco de un trabajo articulado entre el sistema de salud provincial, a través del CEPSI, y el centro de salud porteño debido a la gravedad de sus lesiones, ya que requería atención especializada que solo ese hospital de referencia nacional puede brindar en casos de alta complejidad.

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Tras permanecer internada y evolucionar favorablemente, se dispuso su traslado de regreso a la provincia en un avión sanitario, donde continuará con su recuperación bajo seguimiento médico.

El caso había generado una profunda conmoción, luego de que Mía Martina resultara gravemente herida en el incendio que se desató en su vivienda tras la explosión de un bidón con nafta.

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En ese mismo episodio, su madre también había sufrido severas quemaduras y posteriormente falleció como consecuencia de las heridas, lo que profundizó el impacto del hecho.

Mía Martina Regreso

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Hoy, su regreso a casa representa una noticia que trae alivio y esperanza en medio del dolor, y marca un nuevo comienzo en su camino de recuperación.