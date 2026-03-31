El Fórum será sede del acto por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo

La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Discapacidad, invita a toda la comunidad a participar del acto central en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.

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El encuentro tendrá lugar este jueves 2 de abril a partir de las 18:30 en la explanada del Fórum Centro de Convenciones, y busca promover la sensibilización, el respeto y la inclusión de las personas dentro del espectro autista.

La jornada contará con el acompañamiento de las asociaciones Santiago Azul TEA y Venzamos el Autismo Ya (VAY), organizaciones comprometidas con la visibilización y el acompañamiento de personas con autismo y sus familias.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de reflexión y participación comunitaria que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva y consciente.