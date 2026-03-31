José Chatruc se sinceró sobre el posible romance con Sabrina Rojas: “Los milagros existen”

El exfutbolista se sinceró en “Puro Show” acerca de la relación que mantiene con la conductora.

Hoy 18:21

Luego de una foto en la que se los veía en un restaurante solos, José Chatruc rompió el silencio sobre la relación que lo une a Sabrina Rojas. El exfutbolista dijo que “son amigos” con la conductora, pero que “se están conociendo más”.

En una charla con Puro Show (eltrece), el panelista de TNT Sports habló sobre la salida en la que lo vieron junto a la conductora y dejó la puerta abierta sobre un romance. “Los milagros existen”, expuso.

Qué dijo José Chatruc sobre un posible romance con Sabrina Rojas

El exvolante de Racing no le escapó a ninguna repuesta del cronista del programa de Pampito y Matías Vázquez. “¿Cómo te repercute a vos todo esto que se está hablando de Sabrina?“, consultó el movilero.

“Somos amigos y tenemos la mejor. Tenemos un grupo lindo que nos juntamos. No la podemos hacer jugar al pádel, es lo único que falta. Pero después bien, tenemos buena onda”, aseguró.

Chatruc dijo que no sabía que Sabrina había dicho que lo veía más a él que a las amigas más íntimas. “Me siento honrado”, se sinceró. “¿Te pasa lo mismo?“, indagó el periodista. ”Tengo mucho laburo y tres hijos, pero sí, nos hemos estado viendo mucho en estos últimos meses. Y bueno, lo que dijo ella, por ahí nos estamos conociendo un poco más", remarcó.

