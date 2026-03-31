La Legislatura celebró el fallo que avala la histórica recuperación de YPF iniciada en 2012

En una nueva sesión ordinaria encabezada por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados de Santiago del Estero manifestó su beneplácito por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la sentencia contra la Argentina en el marco de la expropiación de YPF.

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Los legisladores destacaron que esta resolución reivindica la decisión soberana adoptada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado nacional recuperó el control del 51% de la petrolera mediante una ley de utilidad pública.

Impulso a la UNSE

En el ámbito educativo, el cuerpo legislativo también expresó su respaldo al proyecto de ley presentado en el Senado por el senador Gerardo Zamora, junto a José Emilio Neder y Elia Moreno, para transferir a título gratuito el inmueble donde funciona la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). La iniciativa beneficiaría a más de 10.000 estudiantes de 26 carreras.

Homenaje a los héroes de Malvinas

Durante la sesión, se declaró de interés cultural y educativo el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con un sentido homenaje a los 14 santiagueños caídos en el conflicto, reafirmando el compromiso con la memoria y la soberanía nacional.

En esa línea, también se reconoció un acto homenaje realizado en la ciudad de Añatuya, en honor a los excombatientes.

Producción, diálogo y desarrollo

Por otra parte, los legisladores destacaron políticas impulsadas por la gestión del gobernador Elías Miguel Suárez, como la puesta en marcha del Consejo Económico y Social (CES), un espacio de diálogo que integra a distintos sectores, y el fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Territorial, orientadas a potenciar la producción en el interior y favorecer el arraigo rural.

Asistencia ante inundaciones

Previo al tratamiento legislativo, se valoró el operativo desplegado por el Gobierno provincial para asistir a los damnificados por las inundaciones, destacando el trabajo conjunto de áreas como Desarrollo Social, Salud, Recursos Hídricos, Obras Públicas y Defensa Civil.

Asimismo, se puso en relieve la solidaridad de intendentes, comisionados, legisladores y vecinos, junto con el acompañamiento de organizaciones intermedias, lo que permitió mitigar el impacto de la emergencia en distintos puntos del territorio.

Reconocimientos culturales y educativos

En el recinto también se rindió homenaje a Sixto Palavecino, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio, resaltando su legado en la preservación de la lengua quichua y la identidad cultural.

Además, se aprobaron despachos vinculados a la proyección cultural y educativa de la provincia, como la participación en eventos nacionales e internacionales, jornadas académicas en la UNSE y diversas actividades institucionales.

Cierre con mensaje de unidad

Al finalizar la sesión, Silva Neder dejó un mensaje por Semana Santa, convocando a la reflexión, la unidad y el compromiso colectivo para continuar construyendo una sociedad más justa y solidaria en Santiago del Estero.