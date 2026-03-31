Realizaron taller de prevención en adicciones en el Jardín Municipal N° 10 “Ositos Cariñosos”

La jornada incluyó propuestas lúdicas y dinámicas participativas, entre ellas actividades orientadas a identificar emociones, generando un espacio de aprendizaje significativo adaptado a la etapa evolutiva de los niños.

Hoy 18:50

La Dirección de Prevención en Adicciones, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda, llevó a cabo un taller destinado a niños y niñas de 4 y 5 años del Jardín Municipal N° 10 “Ositos Cariñosos”.

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La actividad, titulada “Jugando también me cuido: prevención desde el jardín”, tuvo como objetivo fortalecer factores de protección en la primera infancia a través del juego, promoviendo el desarrollo emocional, el autoestima, la comunicación y la incorporación de hábitos saludables.

Durante el encuentro, se trabajó en el reconocimiento y la expresión de emociones, la valoración personal, el desarrollo de habilidades sociales como compartir, respetar turnos y pedir ayuda, así como también en la importancia del cuidado del cuerpo y la adopción de hábitos saludables.

Asimismo, se buscó fomentar la toma de pequeñas decisiones responsables acordes a la edad y fortalecer el vínculo con adultos referentes como parte fundamental de la red de cuidado.

La jornada incluyó propuestas lúdicas y dinámicas participativas, entre ellas actividades orientadas a identificar emociones, generando un espacio de aprendizaje significativo adaptado a la etapa evolutiva de los niños.

De esta manera, desde el municipio se continúa trabajando en la promoción de la salud y la prevención desde edades tempranas, fortaleciendo el desarrollo integral de la infancia y acompañando a las instituciones educativas de la ciudad.