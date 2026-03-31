El fenómeno teatral “Guerreras Doradas - Nuevas Aventuras” vuelve a Santiago del Estero

El espectáculo se presentará el miércoles 27 de mayo, a las 19, en el Paraninfo de la UNSE. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Hoy 18:50

El show “Guerreras Doradas - Nuevas Aventuras”, inspirado en el universo del K-pop, regresará a Santiago del Estero con una propuesta que combina teatro, música y coreografías de alto impacto, pensada para toda la familia.

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La función tendrá lugar el miércoles 27 de mayo, a las 19 horas, en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), donde el público podrá sumergirse en una historia cargada de emoción, ritmo y mensajes inspiradores.

La trama presenta a un mundo amenazado por una creciente oscuridad. En ese contexto, tres jóvenes especiales son enviadas con una misión: proteger la esperanza y la alegría. Así comienza esta aventura musical en la que las protagonistas no solo brillan en el escenario, sino que también enfrentan desafíos que pondrán a prueba su amistad y valentía.

A través de coreografías enérgicas y canciones vibrantes, las “Guerreras Doradas” luchan contra los enemigos de la luz utilizando el poder de la música y la unión de sus voces como principal herramienta.

El espectáculo ya se consolidó como un fenómeno internacional, con miles de fanáticos en distintas partes del mundo. Sus personajes, que alcanzaron gran popularidad en plataformas digitales, transmiten valores como el coraje, la amistad y la superación, logrando conectar especialmente con el público más joven.

Las entradas para la función en Santiago del Estero pueden adquirirse de manera online a través del sitio Entradashow.com.