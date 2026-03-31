Se realizó una nueva edición del “Mercadito Saludable” en el Paseo Gabriel Ábalos

Durante la jornada, los asistentes pudieron encontrar frutas y verduras frescas, productos sin TACC, alimentos sin azúcar, plantas y diversas opciones saludables.

Hoy 18:51

La Municipalidad de La Banda llevó a cabo una nueva edición del “Mercadito Saludable” en el Paseo Gabriel Ábalos, con una importante participación de vecinos que se acercaron a recorrer y adquirir productos locales.

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La propuesta, impulsada a través de la Oficina de Emprendedores, tuvo como objetivo promover hábitos de vida saludables y acompañar a los productores locales, ofreciendo una amplia variedad de productos de calidad.

Durante la jornada, los asistentes pudieron encontrar frutas y verduras frescas, productos sin TACC, alimentos sin azúcar, plantas y diversas opciones saludables.

Además, el espacio permitió visibilizar el trabajo de emprendedores de la ciudad, generando un punto de encuentro que favorece el crecimiento de la economía local y el vínculo directo entre productores y consumidores.

La iniciativa también buscó concientizar sobre la importancia de una alimentación equilibrada y el consumo responsable, promoviendo prácticas que contribuyan al bienestar general de la comunidad.

De esta manera, el municipio continúa impulsando acciones que fomentan estilos de vida saludables y fortalecen el desarrollo de emprendimientos locales, brindando a los vecinos alternativas accesibles, sustentables y de calidad.