Una avioneta cayó y se estrelló sobre un restaurante en Brasil: hay cuatro muertos

El impactante video fue tomado por una de las cámaras de seguridad de la zona. Entre las víctimas fatales, una pareja de empresarios que viajaban a una feria textil.

04/04/2026

Una avioneta con cuatro pasajeros se descontroló en el aire y se desplomó de manera repentina: se incrustó y estalló contra un restaurante. Todas las personas que iban a bordo murieron. Entre ellas, una pareja de empresarios que viajaban a una feria textil en Ibitinga. Ocurrió en la zona sur de Brasil y el impactante accidente aéreo quedó registrado por una de las cámaras de seguridad del lugar.

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Según se informó desde el Departamento de Bomberos, la aeronave se estrelló poco después del despegue en la ciudad balnearia de Capao da Canoa, en el estado de Rio Grande do Sul, en la zona sur de Brasil.

Horas más tarde, la Policía brasileña confirmó la muerte del piloto y de tres de los ocupantes de la aeronave, entre ellos la pareja de empresarios: Deborah Belanda Ortolani y Luis Antonio Ortolani, que se dirigían hacia uno de los eventos más importantes del sector textil del país. Eran socios y administradores del evento.

Las otras dos víctimas fatales fueron Renan Saes, uno de los socios de Peluzzi Aviation, la compañía aérea a la que pertenecía la avioneta; y el piloto que comandaba la aeronave, Nelio Pessanha. Todos murieron en el acto, según informó un medio local.

"Conforme a informaciones preliminares - según el reporte de Bomberos -, la aeronave volaba a baja altura, momento en que comenzó a perder altitud y terminó cayendo", indicaron desde Porto Alegre. El accidente se produjo en pleno movimiento turístico con el fin de semana largo de Semana Santa.

La imagen de la cámara de seguridad es impactante. Y se observa el momento preciso en que la aeronave se desploma y se estrella contra el restaurante, ubicado sobre la Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, en una zona urbana cercana al aeropuerto.

Otras Imágenes registradas por residentes de la zona mostraron humo y el fuego tras el impacto en una de las principales avenidas de Capao da Canoa.

Según reportó el canal O Globo, la avioneta monomotor que se estrelló es un modelo Piper JetPROP DLX, con matrícula PS-RBK. Había partido originalmente de San Pablo e hizo escala en el municipio de Criciúma, en el estado de Santa Catarina, para recargar combustible y, luego, se dirigió a Capão da Canoa para recoger a los empresarios.

El último de los despegues ocurrió alrededor de las 10.40 de este viernes. Y minutos antes del accidente, Saes había compartido una imagen desde el interior de la avioneta en sus redes sociales. No había indicios del trágico desenlace.

Algunos testigos contaron que tras el impactante accidente, se escucharon varios gritos y pedido de ayuda. Y que el fuego escaló rápidamente "hacia el cielo" generando una gran columna negra de humo.

Oficialmente, reportaron que el avión perdió altitud poco después de levantar vuelo. Y en su caída, además de impactar contra el restaurante, la aeronave arrasó con cables de electricidad, lo que provocó un corte de energía en la zona y obligó a interrumpir el tránsito en los alrededores.

Ningún vecino de la zona resultó herido, y cómo el restaurante a esa hora estaba cerrado, tampoco hubo que lamentar víctimas allí. En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Bomberos, la Brigada Militar, de la alcaldía local y de la Compañía Estatal de Energía Eléctrica, quienes brindaron apoyo por la situación de emergencia.