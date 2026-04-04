Polémica en Gran Hermano por la “sugerencia” de Solange a Brian sobre Andrea del Boca

Los internautas explotaron en la red al viralizarse una conversación entre Sol, Eduardo, Emanuel y Brian sobre la cena que tendrá el exfubtolista con la actriz en el SUM.

04/04/2026

Solange Abraham lanzó una desubicada sugerencia a Brian Sarmiento para que tome en cuenta durante su "noche romántica" con Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (telefe).

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Cinzia Francischiello atendió el teléfono dorado en la casa de Gran Hermano 2026 y tuvo que elegir a dos personas para pasar una "noche romántica" en el SUM, donde comerán, beberán y verán la película “50 sombras de Grey”.

El conductor de Telefe le explicó el beneficio a la venezolana: tenía que elegir sí o sí a otras dos para que pasen una “noche hot” o incluso a dos “enemigos” con el fin de que estén obligados a compartir tiempo juntos.

Tras las dudas, Cinzia seleccionó a Andrea del Boca y Brian Sarmiento, dos de los participantes que más chispas se sacan entre ellos. “Que disfruten de una noche de cine y cosas ricas”, expresó Francischiello.

Luego de eso, se viralizó en la red un momento entre Brian, Solange, Eduardo y Emanuel en el jardín. Allí, Brian pregunta cuándo se llevará a cabo la cena (con Andrea). Rápidamente, Solange comenta sobre la película: "Es sexo, es porno". Cuando Brian pregunta qué va a hacer, Solange lanza: "Vos tenés que hacer como que te estás tocando". Mientras Solange se ríe, Brian responde: "Mirá si voy a hacer eso... quedo como un Carlos. Todo lo piola que puedo estar haciendo (en el juego) se me cae todo".

Eduardo, entonces, cuestiona: "¿Y si se prende?". Un comentario que Solange repite. Brian reitera: "¿Estás loco vos? ¿Qué se va a prender?".

Manuel entra en la conversación y agrega: "Es una señora grande que se va a prende' tiene 60 y pico...". Solange, a pura carcajada, tira: "Quiere colágeno".