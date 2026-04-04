Viggo Mortensen no volverá como Aragorn en la nueva película de El Señor de los Anillos y buscan su reemplazo

La próxima película de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, dirigida por Andy Serkis, marcará una renovación en el elenco con un nuevo intérprete para el emblemático personaje que consagró Viggo Mortensen.

04/04/2026

La Tierra Media, el continente ficticio que creó J. R. R. Tolkien, se prepara para una nueva aventura cinematográfica, pero con cambios importantes en su reparto. Viggo Mortensen, el icónico Aragorn de las trilogías de Peter Jackson, no retomará el papel en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum.

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La superproducción dirigida por Andy Serkis promete explorar nuevos rincones de la saga, con el personaje de Gollum como protagonista y una historia que mezcla acción física y conflicto psicológico.

El propio Serkis confirmó en una entrevista con ScreenRant que Aragorn será interpretado por otro actor. “No sé qué hay por ahí en este momento, pero sé que hay mucha especulación, digamos que estamos buscando a otro actor para el papel y estamos en camino de encontrar a alguien”, explicó el director, quien también regresa frente a cámara como Gollum.

La ausencia de Mortensen marca un cambio significativo en la franquicia, ya que su interpretación del rey de Gondor, que encarnó durante más de veinte años en las trilogías, es recordada como una de las más icónicas de la saga.

A pesar de que no hay confirmaciones, según trascendió en portales especializados de cine, el reemplazante de Viggo podría ser el actor Leo Woodall, quien se destacó en producciones como The White Lotus y la última película de Bridget Jones.