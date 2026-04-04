Barcelona amargó sobre el final al Atlético de los argentinos en el primer partido de los tres que jugarán

El elenco catalán se impuso por 2-1 como visitante con un gol sobre el cierre de Lewandowski. Giuliano Simeone había abierto el marcador y Rashford marcó el empate transitorio.

04/04/2026

Barcelona consiguió una victoria fundamental en la lucha por el título de LaLiga al derrotar por 2 a 1 a Atlético de Madrid como visitante, en una jornada que podría resultar decisiva en la temporada.

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El conjunto dirigido por Hansi Flick supo aprovechar además la derrota de Real Madrid ante Mallorca y estiró a siete puntos su ventaja en la cima del campeonato, cuando restan solo ocho fechas para el final.

Un clásico intenso y cambiante

El encuentro se disputó en el Riyadh Air Metropolitano ante más de 70 mil espectadores y mostró un interesante contraste de estilos entre la posesión del Barcelona y el juego directo del equipo de Diego Simeone.

El local golpeó primero gracias a Giuliano Simeone, que abrió el marcador tras un rápido contraataque.

Sin embargo, la respuesta catalana fue inmediata y llegó apenas tres minutos después, cuando una buena combinación entre Dani Olmo y Marcus Rashford terminó con la definición del delantero inglés para el empate.

La expulsión que cambió el partido

Uno de los momentos clave se produjo antes del descanso, cuando Nicolás González cometió una infracción sobre Lamine Yamal cuando el juvenil se iba directo al gol.

En primera instancia, el árbitro mostró la segunda amarilla, pero tras la revisión del VAR decidió expulsarlo con tarjeta roja directa, dejando al Atlético con diez jugadores.

Yamal fue una de las grandes figuras del partido y resultó determinante con su desequilibrio por las bandas, siendo una constante preocupación para la defensa local.

Lewandowski lo definió sobre el final

En el complemento, el equipo madrileño resistió como pudo con un hombre menos, pero el desgaste físico terminó pesando. Cuando el partido se encaminaba al empate, apareció la jerarquía de Robert Lewandowski para marcar el gol del triunfo en los minutos finales.

Barcelona dominó las estadísticas con 61% de posesión y 22 remates, frente al 39% de control del balón del Atlético.

Con este resultado, el conjunto azulgrana dio un paso gigante hacia el título, consolidando su liderazgo en un tramo decisivo del campeonato.