El defensor de selección que pidió Coudet para reforzar a River en junio

Desde Europa aseguran que el Millonario ya inició gestiones por el zaguero que podría llegar libre para el segundo semestre.

04/04/2026

River Plate ya empieza a moverse pensando en el próximo mercado de pases y uno de los nombres que surgió en las últimas horas es el del defensor chileno Guillermo Maripán, actualmente en Torino FC.

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Según trascendió, el entrenador Eduardo Coudet habría dado el visto bueno para avanzar por el zaguero, quien podría quedar en libertad de acción a mitad de año si no renueva su contrato con el club italiano.

Una oportunidad de mercado para River

Maripán, de 31 años y 1,91 metros de altura, es un habitual titular de la Selección de Chile y cuenta con una amplia experiencia internacional.

En Núñez ven con buenos ojos la posibilidad de incorporarlo sin costo de transferencia, aunque por el momento las gestiones no pasaron de los primeros contactos informales.

Además, la decisión final también podría estar influenciada por el nuevo director deportivo, Pablo Longoria, quien evaluará el perfil del jugador, teniendo en cuenta que se trata de un futbolista con rendimiento inmediato, pero sin proyección de reventa por su edad.

Guillermo Maripán

Una carrera consolidada en Europa

El defensor surgió en Universidad Católica y dio el salto a Europa en 2017 cuando fue transferido a Deportivo Alavés.

Dos años más tarde fue vendido al AS Monaco por 18 millones de euros, donde jugó durante cinco temporadas antes de llegar al Torino.

En el club italiano incluso fue capitán y llegó a ser reconocido como mejor jugador del equipo en la última temporada, aunque en los últimos partidos de la Serie A perdió su lugar entre los titulares.

Competencia en la defensa millonaria

Actualmente, River cuenta con varias alternativas en la zaga central como Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Tobías Ramírez y Lautaro Rivero, aunque la posible salida de Paulo Díaz podría abrir un cupo en ese sector.

Con 21 goles a lo largo de su carrera y reconocido por su fortaleza física y juego aéreo, Maripán aparece como una opción interesante para reforzar una zona que el cuerpo técnico considera clave de cara a la segunda parte de la temporada.