Se filtró la lista de sueldos de los jefes de equipo de la Fórmula 1: cuánto gana Flavio Briatore en Alpine

El ingeniero de Aston Martin lidera la nómina con un salario récord.

04/04/2026

La Fórmula 1 no solo se destaca por la velocidad y la tecnología, sino también por las impactantes cifras económicas que se manejan fuera de la pista. En las últimas horas se conoció el ranking de los salarios de los jefes de equipo y directores técnicos, con números que sorprendieron al mundo del automovilismo.

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El informe fue publicado por el consultor Marc Limacher en la edición 2026 del BusinessBookGP.

Adrian Newey, el mejor pago de la Fórmula 1

En lo más alto del ranking aparece Adrian Newey, actual director general y asociado técnico de Aston Martin F1 Team, con un salario anual de 37 millones de euros.

Se trata de un caso particular, ya que parte de sus ingresos provienen de su participación accionaria en el equipo, lo que eleva considerablemente sus ganancias. Según el informe, sus ingresos superan incluso a los de algunos pilotos de renombre como Fernando Alonso.

El resto del podio

En el segundo puesto figura Zak Brown, CEO de McLaren, con 12 millones de euros. Su rol incluye además la gestión de los programas deportivos de la escudería en IndyCar y el WEC.

El podio lo completa Toto Wolff, jefe de Mercedes-AMG Petronas F1 Team, con 8 millones de euros, aunque gran parte de sus ingresos proviene también de su participación en el equipo.

Otros nombres destacados del ranking

El listado continúa con figuras importantes como Frédéric Vasseur (Scuderia Ferrari) y Mattia Binotto (Audi F1 Team), ambos con 8 millones de euros.

También aparecen James Vowles (Williams Racing) con 7,5 millones, Laurent Mekies (Red Bull Racing) con 7 millones, y Andrea Stella (McLaren) con 6 millones.

Más abajo figuran Alain Permane (Racing Bulls) con 5 millones y Flavio Briatore (Alpine F1 Team) con 2,5 millones.

Los salarios más bajos del listado

En la parte final del ranking aparecen Ayao Komatsu (Haas F1 Team) y Graeme Lowdon (Cadillac F1 Team), ambos con 2 millones de euros, mientras que Steve Nielsen (Alpine) cierra la lista con 800.000 euros.

Cabe destacar que estas cifras no incluyen bonos por resultados, que pueden incrementar notablemente los ingresos, especialmente en los equipos más competitivos.

De esta manera, queda en evidencia que en la Fórmula 1 no solo los pilotos manejan cifras millonarias: los responsables de diseñar las estrategias y el desarrollo técnico también forman parte de la élite económica del automovilismo mundial.