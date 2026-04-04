Inhabilitaron la licencia del hombre que chocó a Barby Franco

El Ministerio de Transporte bonaerense tomó la medida tras revisar las imágenes del accidente captadas por el Tesla Cyberbeast de la influencer.

04/04/2026

La inhabilitación preventiva para conducir fue dictada contra R.P., de 82 años, tras considerarlo presunto responsable de una infracción grave en la provincia de Buenos Aires de la que resultaron accidentados tres vehículos, entre ellos el de Barby Franco, la esposa del abogado Fernando Burlando. La resolución administrativa, emitida por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, surgió de una causa contravencional y se fundamenta en la Ley Provincial 13.927.

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El conductor recibió esta sanción luego de que ayer, el 3 de abril de 2026, fuera a priori causante de un choque en la ruta 3, cuando manejaba su camioneta en contramano. La investigación judicial y policial identificó su maniobra, documentada en las cámaras del vehículo de Franco, lo que permitió certificar la falta grave y activar el proceso sancionatorio.

El abogado y esposo de Franco, Fernando Burlando, utilizó sus redes para exigir sanciones más severas para este tipo de infracciones. Burlando calificó la situación como “un arma con forma de volante qué puede destrozar familias” y llamó a reformas urgentes en el Código Penal para este tipo de episodios.

La difusión del caso reavivó el debate público sobre la seguridad vial y la necesidad de rigor en las condenas para conductores que incurren en faltas graves. La medida de inhabilitación preventiva dictada contra Paglioli, basada en la Ley Provincial 13.927, fue señalada como un ejemplo de respuesta estatal frente a hechos de alto impacto social.

El episodio ilustra cómo una imprudencia al volante puede afectar profundamente la vida de varias familias y refuerza la importancia de fortalecer la prevención en el tránsito.