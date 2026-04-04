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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 16º
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Triunfazo de Güemes en su visita a Atlético de Rafaela por la Primera Nacional

El Gaucho se impuso por 2 a 1 en Santa Fe por la octava fecha de la Zona B.

Hoy 22:05

Güemes consiguió un gran triunfo fuera de casa al imponerse 2 a 1 ante Atlético de Rafaela, en el marco de la octava fecha de la Primera Nacional. El equipo santiagueño mostró carácter en un partido parejo y se llevó tres puntos importantes para seguir creciendo en el torneo.

El marcador se abrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando a los 45+2 minutos apareció Sánchez Sotelo para poner en ventaja al conjunto santiagueño. Sin embargo, el local reaccionó rápido y apenas comenzado el complemento, a los 46’, Moreno igualó las acciones para la Crema, que buscó darlo vuelta ante su gente.

Cuando el empate parecía sellado, Güemes volvió a golpear en el momento justo. A los 83 minutos, Berges apareció de cabeza para marcar el 2 a 1 definitivo, desatando el festejo del Gaucho, que se llevó un triunfo muy valioso en una cancha complicada.

Con este resultado, el equipo santiagueño se ubica en el puesto 10 con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas, consolidando una campaña en crecimiento. En la próxima fecha, Güemes tendrá un desafío importante cuando reciba a San Martín de Tucumán en La Isla, con la ilusión de seguir sumando y acercarse a los puestos de clasificación.

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