Clima en Tucumán: miércoles con temperaturas extremas y lluvias posibles

El pronóstico del clima en Tucumán para hoy indica una jornada calurosa, con alta humedad y riesgo de lluvias por la tarde.

Hoy 01:51

El clima en Tucumán hoy, miércoles 1 de abril de 2026, se caracteriza por un calor intenso y una alta humedad, con temperaturas que podrían alcanzar una sensación térmica de hasta 38 °C.

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La jornada comenzó con un cielo mayormente despejado, presentando una temperatura mínima de 23 °C y un nivel de humedad que ronda el 90%, acompañado de vientos leves del sector noroeste.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se anticipa un aumento en la nubosidad a medida que avance el día. Para el mediodía, se estima que la temperatura alcance los 30 °C, mientras que la sensación térmica podría situarse en torno a los 34 °C.

La humedad se mantendrá elevada, superior al 65%, y los vientos cambiarán hacia el sudeste, lo cual podría intensificar la sensación de calor.

Durante la siesta se prevé que se alcance la temperatura máxima de 31 °C, aunque la sensación térmica podría escalar hasta 38 °C, aumentando el riesgo de golpes de calor.

Hacia la tarde, el incremento en la nubosidad podría generar lluvias de variada intensidad en diferentes puntos de la provincia, incluyendo la capital, San Miguel de Tucumán.

Por la noche, se espera un descenso progresivo de la temperatura, estabilizándose en torno a los 25 °C, con pronóstico de mejores condiciones climáticas y ausencia de precipitaciones.