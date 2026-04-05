Mendoza: volcó un camión con aceite de oliva y se desató un saqueo que quedó registrado por una influencer

El accidente ocurrió en una ruta mendocina y en minutos decenas de personas se llevaron la mercadería. El video se volvió viral y generó fuerte polémica en redes.

Hoy 08:51

Un insólito y polémico episodio tuvo lugar en Mendoza, donde el vuelco de un camión cargado con botellas de aceite de oliva derivó en un saqueo masivo que fue registrado por una influencer y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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El hecho ocurrió cuando el vehículo perdió el control y terminó volcado, dejando gran parte de su carga desparramada sobre el asfalto. En pocos minutos, personas que circulaban por la zona y vecinos comenzaron a acercarse, pero lejos de asistir en la emergencia, aprovecharon la situación para llevarse botellas de aceite.

Lo que inicialmente pudo haber sido una escena de colaboración se transformó en una suerte de “autoservicio” improvisado, con decenas de personas retirando mercadería sin control.

En medio de la situación, un video llamó particularmente la atención: una influencer se grabó a sí misma mientras juntaba botellas, mostrando también a otros haciendo lo mismo. Las imágenes se difundieron con rapidez y desataron una ola de críticas e indignación en redes sociales.

Con el correr de los minutos, la situación se tornó más tensa cuando efectivos policiales intentaron intervenir para frenar el saqueo. Se registraron momentos de violencia, con piedrazos y daños a móviles, aunque varias personas lograron retirarse con parte de la carga.

El episodio sumó un nuevo capítulo horas después, cuando comenzaron a detectarse publicaciones en plataformas de compra y venta ofreciendo aceite de oliva presuntamente proveniente del camión siniestrado.

El caso volvió a poner en debate una problemática recurrente: el accionar de personas ante este tipo de accidentes en rutas, donde lo que debería ser una situación de emergencia termina convirtiéndose en una oportunidad para el saqueo y la viralización en redes sociales.