La jugada que terminó con una jueza de línea en el piso y que causó polémica

Fueron a luchar por una pelota y golpearon a la jueza de línea sin querer. La árbitro asistente Esra Arıkboga fue protagonista de un incidente en el duelo entre el Bursaspor y el Mardin 1969.

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Durante un partido de la Segunda División de fútbol turcoo, la árbitra asistente Esra Arıkboga fue protagonista de un incidente que generó polémica en redes sociales. Una brutal patada la derribó al suelo sin que el futbolista implicado le ofreciera ayuda ni se disculpara, situación que provocó una ola de críticas dirigidas al jugador y a la actitud general en el campo.

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El encuentro entre el Bursaspor y el Mardin 1969 Spor se disputó en el Estadio Matli del Complejo Deportivo Atatürk, correspondiente a la jornada 31 del Grupo Rojo de la Nesine 2. Lig. El partido transcurría con intensidad cuando, cerca del final, Yusuf Erdogan, jugador del Bursaspor, y Mehmet Manis, del Mardin 1969 Spor, disputaron un balón por la banda. En esa jugada, ambos chocaron y una de las piernas impactó con fuerza a Esra Arıkboga, quien cayó de manera aparatosa al césped. El hecho fue captado por las cámaras y siguió en directo tanto por los aficionados presentes como por quienes veían la transmisión televisiva.

La reacción de los futbolistas fue inmediata en la búsqueda de la pelota, pero ninguno se detuvo para asistir a la árbitra asistente. Tampoco se vio un gesto de disculpa o preocupación por parte del jugador del Mardin 1969, mientras que su rival aprovechó para quejarse por lo sucedido. El árbitro principal interrumpió el juego y se acercó a la línea para verificar el estado de salud de su colega, al tiempo que pidió explicaciones a uno de los jugadores involucrados en la acción.

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La situación encendió la discusión en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas expresaron su indignación por la falta de empatía y respeto hacia la autoridad arbitral. Entre los mensajes más compartidos, pudo leerse: “Ni siquiera sabe disculparse. Hago un llamamiento a la Federación Turca de Fútbol: tienen que prohibir la participación de estos payasos en todos los torneos”, en referencia directa al futbolista que impactó a la jueza de línea.

Otros comentarios que circularon por X (antes Twitter) fueron: “Como mínimo, debería disculparse u ofrecer ayuda”, “¿Dónde está el respeto?” y “¿Por qué no le toman la mano a la árbitro y la levantan? Es vergonzoso. Hubo una caída debido a la naturaleza de la jugada. Tómenle la mano y levántenla”.

La jugada ocurrió en tiempo de descuento, cuando el marcador favorecía 2-0 al Bursaspor tras los goles de Ertugrul Idris Furat, en el minuto 53, y Baran Basyigit, en el 89. El partido, que ya había subido de tono por la intensidad de ambos equipos, cerró con ese incidente que se viralizó en Turquía y que reabrió el debate sobre la conducta de los futbolistas frente a episodios de accidentalidad arbitral.

A pesar del golpe, Esra Arikboga, nacida en Estambul, no presentó lesiones graves y pudo reincorporarse a sus funciones al cabo de unos minutos. La juez de línea prefirió no pronunciarse acerca de lo sucedido en sus redes sociales y trató de restarle importancia al tema tras el final del encuentro.