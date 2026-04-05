Nada los detiene: Irán ejecutó a dos personas más vinculadas a las protestas

El jueves, las autoridades ejecutaron a un joven de 18 años declarado culpable de supuestamente haber trabajado para Israel y Estados Unidos durante las protestas.

Hoy 10:19

El régimen iraní ejecutó este domingo a dos hombres condenados por supuestamente actuar en nombre de Israel y Estados Unidos durante las protestas prodemocracia de enero.

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"Mohamad-Amin Biglari y Shahin Vahedparast (...) fueron ahorcados después de que el caso fuera revisado y el veredicto final confirmado por la Corte Suprema", indicó Mizan, la agencia de información del poder judicial.

Desde que comenzaron las operaciones de Israel y Estados Unidos contra el régimen islámico el 28 de marzo, el gobierno persa ha estado ejecutando a personas vinculadas a las protestas o a grupos de oposición, en concreto miembros de la organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), calificada de "terrorista".

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Ola de ejecuciones en Irán

Este sábado, Irán ejecutó a dos miembros del MEK, después de que otros cuatro integrantes de este grupo fueran ahorcados a principios de semana.

El jueves, las autoridades ejecutaron a un joven de 18 años declarado culpable de supuestamente haber trabajado para Israel y Estados Unidos durante las protestas, tras otras tres ejecuciones por los mismos motivos en marzo.

El régimen de Irán ha reconocido más de 3.000 muertos en las protestas mientras que la organización no gubernamental Human Rights Activists News Agency (Hrana) contabiliza más de 7.000.