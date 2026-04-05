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Alfredo Casero apuntó contra Manuel Adorni y habló de su posible salida: “No tengo apuro en echar a un corrupto”

El humorista respaldó a Javier Milei y aseguró que la continuidad del funcionario depende de los tiempos del Presidente en medio de la polémica.

Hoy 10:18

El actor y humorista Alfredo Casero volvió a generar repercusión al referirse a la situación del vocero presidencial Manuel Adorni, en el marco de cuestionamientos por su patrimonio, viajes y propiedades.

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En declaraciones televisivas, Casero sostuvo que la eventual salida del funcionario es una decisión que corresponde exclusivamente al presidente Javier Milei y remarcó que no tiene “apuro” en que eso ocurra.

Yo no tengo apuro en echar a un corrupto, en algún momento lo van a echar”, afirmó, al tiempo que planteó que, en caso de irregularidades, el funcionario debería dar explicaciones ante la Justicia o apartarse de su cargo.

“Es una decisión del Presidente”

Durante la entrevista, el humorista explicó que el manejo de la situación responde a una estrategia política del mandatario. “Que tome los tiempos para ver si conviene o no conviene, es cuestión del Presidente”, señaló.

En esa línea, defendió la forma de conducción de Javier Milei y sugirió que el jefe de Estado suele sostener a sus funcionarios hasta que la situación se vuelve insostenible.

“Lo va a dejar hasta que lo bombardeen o lo va a defender hasta que no lo pueda sostener más”, expresó.

Críticas y respaldo al Gobierno

Si bien reiteró su apoyo al Gobierno nacional, Alfredo Casero también deslizó cuestionamientos hacia algunos integrantes del oficialismo, aunque evitó profundizar en nombres.

Además, insistió en la necesidad de sancionar la corrupción: “Los que roban tienen que ir presos. Para eso hay toda una cadena”, concluyó.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión política y debate público en torno a la transparencia de los funcionarios, mientras el Ejecutivo mantiene su postura sin cambios frente a las críticas.

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