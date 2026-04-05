“Tu liderazgo decisivo trajo otra gran victoria”: Netanyahu felicitó a Trump por el rescate del piloto

“Felicitaciones, presidente Trump. Todos los israelíes se alegran del increíble rescate de un valiente piloto estadounidense”, afirmó Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina.

Hoy 10:27

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el rescate de un aviador estadounidense que permanecía desaparecido en territorio iraní tras el derribo de su caza F-15 el viernes, el primero en caer en suelo iraní desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

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“Felicitaciones, presidente Trump. Todos los israelíes se alegran del increíble rescate de un valiente piloto estadounidense por parte de los intrépidos guerreros de América”, afirmó Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina.

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El mandatario israelí vinculó el operativo con la historia militar de su propio país. “Como nación que ha llevado a cabo repetidamente operaciones de rescate audaces, y como alguien que resultó herido en una misión de este tipo y perdió a un hermano en el rescate de Entebe, los israelíes y yo sabemos lo valiente que fue la decisión que tomó”, dijo Netanyahu, en referencia a la célebre operación israelí de 1976 en la que comandos del país liberaron a rehenes de un avión secuestrado en Uganda. El hermano del primer ministro, Yonatan Netanyahu, murió durante esa misión.

“Nadie queda atrás”

Netanyahu destacó que el rescate reafirma un principio que ambos países comparten. “Esta operación de rescate refuerza un principio sagrado: nadie queda atrás. Es un valor compartido, demostrado una y otra vez en la historia de nuestros dos países”, señaló.

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El primer ministro cerró su mensaje con un elogio directo al mandatario estadounidense. “Presidente Trump, Donald, mi querido amigo, una vez más tu liderazgo decisivo trajo otra gran victoria a Estados Unidos. ¡Te saludo! Todos lo hacemos”, concluyó.

Trump confirmó este domingo que el aviador rescatado se encuentra “sano y salvo”, aunque posteriormente reconoció que resultó “gravemente herido”.

“Este valiente guerrero estaba detrás de las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, siendo cazado por nuestros enemigos, que se acercaban cada hora más”, escribió el presidente en redes sociales.

Un segundo tripulante del F-15 había sido rescatado con anterioridad. El avión fue el primero en caer en territorio iraní desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero. Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, sacudido los mercados globales, cortado rutas marítimas clave y disparado los precios del combustible.

Presión sobre el estrecho de Ormuz

El rescate se produce en medio de una escalada retórica de Trump, quien renovó este domingo sus amenazas contra Irán si no reabre el estrecho de Ormuz, vía crítica para el comercio mundial de petróleo y gas. El presidente prometió ataques contra plantas eléctricas y puentes iraníes si el estrecho no se abre al tráfico marítimo antes del martes.

Mientras tanto, mediadores de Pakistán, Turquía y Egipto trabajan para llevar a ambas partes a la mesa de negociaciones. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán indicó a la agencia AP que los esfuerzos para alcanzar un cese al fuego van “por buen camino”. Desde el inicio del conflicto, más de 1.900 personas han muerto en Irán y al menos 13 militares estadounidenses han perdido la vida.