Guido Rodríguez marcó un doblete en la derrota de Valencia ante Celta de Vigo

El campeón del mundo en Qatar 2022 no pudo evitar que su equipo cayera, por la fecha 30 de La Liga de España.

Hoy 16:10

Guido Rodríguez fue protagonista en la derrota de Valencia CF por 3-2 como local ante Celta de Vigo, en un partido donde el mediocampista argentino convirtió el primer doblete de su carrera profesional.

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El campeón del mundo con la Argentina en Qatar 2022 abrió el marcador a los 12 minutos, cuando aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente remate que venció al arquero Ionuț Radu.

Reacción visitante y otro gol del argentino

Pese al buen inicio, los Ches no pudieron sostener la ventaja y el conjunto gallego dio vuelta el resultado en el segundo tiempo con goles de Ilaix Moriba, Fer López y Williot Swedberg.

Sobre el final, Rodríguez volvió a aparecer para descontar a los 82 minutos, nuevamente tras capitalizar un rebote dentro del área, aunque no alcanzó para evitar la caída del club valenciano.

En cuanto a los otros argentinos, Lucas Beltrán ingresó desde el banco de suplentes, mientras que Renzo Saravia y Franco Cervi permanecieron entre los relevos.

Cómo quedaron en la tabla

Con este resultado, Valencia quedó en el puesto 13 con 35 puntos, por lo que deberá seguir sumando en las últimas ocho fechas para alejarse definitivamente de la zona baja.

Por su parte, el equipo de Vigo se ubica sexto con 44 unidades, en puestos de clasificación a la UEFA Europa Conference League.

En la próxima jornada, el conjunto valenciano visitará a Elche CF, mientras que Celta recibirá a Real Oviedo. Además, el equipo gallego deberá viajar a Alemania para enfrentar a Friburgo por la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League