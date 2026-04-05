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Récord de turistas en Semana Santa, pero con menor impacto económico

Más de 2,8 millones de viajeros recorrieron el país, aunque el consumo se vio afectado por la situación económica.

Hoy 17:43

El fin de semana largo de Semana Santa movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, un 5,6% más que en 2025. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el impacto económico alcanzó $808.198 millones en alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras, lo que representó una caída de 18,9% del gasto total en términos reales.

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El informe reflejó un cambio en el comportamiento del turismo interno. A pesar de que más personas viajaron, el gasto promedio diario fue de $108.982, lo que implicó una baja real de 8,4% frente al año pasado.

La tendencia también se observó en la duración de los viajes. La estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025, lo que confirmó la preferencia por escapadas más breves y cercanas en un contexto donde el costo del transporte y la situación económica influyeron en la decisión de viajar.

“En términos cualitativos, se observó un perfil de turista más prudente, que priorizó escapadas breves, controló gastos y buscó alternativas accesibles. Sin embargo, la actividad se vio sostenida por el volumen de viajeros y la diversidad de propuestas en todo el país”, explicó CAME.

En lo que va del año, pasaron tres fines de semana largos, en los que viajaron 6.874.256 turistas y gastaron $2.047.075 millones, según los registros de CAME.

El perfil predominante volvió a ser el de un turista que ajustó gastos, eligió destinos de cercanía y redujo días de estadía. El costo del transporte y de la hotelería empujó a muchas familias a concentrar el viaje entre dos y tres noches.

Según un informe del Instituto de Economía de la UADE, mencionado por CAME, una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante Semana Santa, equivalente al 69% de un salario medio. En destinos como Bariloche o Ushuaia, el costo superó incluso un ingreso mensual completo.

Además, también destacó que la decisión de viaje estuvo cada vez más atravesada por lo digital. Según Booking, el 54% de los argentinos eligió el destino a partir de lo que vio en redes sociales, mientras que el 52% se definió por recomendaciones de familiares y amigos. Además, el 36% utilizó buscadores online y el 19% ya incorporó herramientas de inteligencia artificial para planificar la escapada.

Los destinos tradicionales volvieron a liderar el movimiento, con Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires entre los más elegidos. Pero también crecieron plazas emergentes como Catamarca, La Rioja y localidades del interior que ofrecieron alternativas más económicas.

  • Buenos Aires: Mar del Plata y Pinamar registraron picos superiores al 80% en la ocupación hotelera; en Tandil, la ocupación fue plena y, en Chascomús, alcanzó el 75% con gasto diario de $104.000.
  • Ciudad de Buenos Aires: llegaron 100.000 turistas. Ocupación hotelera promedio del 67% con impacto económico superior a $35.000 millones.
  • Catamarca: movimiento turístico elevado con fuerte agenda cultural y religiosa distribuida en toda la provincia.
  • Chaco: ocupación promedio cercana al 40%. Gasto diario estimado en $75.000 y estadía media de tres días.
  • Chubut: buen nivel de actividad con promociones y eventos turísticos en costa, cordillera y meseta.
  • Córdoba: ocupación superior al 70%. Villa Ciudad América alcanzó 100% y Colonia Caroya 90%.
  • Corrientes: ocupación superior al 70% con picos cercanos al 90% en los Esteros del Iberá.
  • Entre Ríos: ocupación promedio del 74%. Recibió 170.280 turistas y 117.493 excursionistas con impacto de $21.734 millones.
  • Formosa: movimiento turístico del 40%. Gasto promedio diario de $95.000 y estadía de dos noches.
  • Jujuy: ocupación superior al 70% con impacto económico mayor a $4000 millones. Estadía promedio de 2,5 noches.
  • La Pampa: movimiento sostenido impulsado por escapadas regionales y agenda cultural.
  • La Rioja: buen nivel de actividad con turismo religioso y de naturaleza en distintos circuitos provinciales.
  • Mendoza: llegaron 67.211 turistas. Ocupación promedio del 82% e impacto económico de $18.600 millones.
  • Misiones: ocupación hotelera superior al 90%. Más de 25.000 visitantes en el Parque Nacional Iguazú.
  • Neuquén: buen movimiento en destinos cordilleranos como Junín de los Andes y San Martín de los Andes.
  • Río Negro: alta actividad en Bariloche por la Fiesta del Chocolate y movimiento en costa y valle.
  • Salta: picos de ocupación del 100% en algunos destinos con fuerte presencia de turismo nacional.
  • San Juan: movimiento turístico elevado con circuitos religiosos y agenda cultural en toda la provincia.
  • San Luis: estadía promedio de dos días y gasto diario estimado en $85.585 por persona.
  • Santa Cruz: buen nivel de visitantes en El Calafate y El Chaltén, principales polos turísticos.
  • Santa Fe: movimiento moderado con gasto diario cercano a $250.000 por turista en la capital.
  • Santiago del Estero: ocupación del 76% en Termas de Río Hondo. Movimiento económico cercano a $3500 millones.
  • Tierra del Fuego: ocupación del 77% en Ushuaia con estadía promedio de cuatro días y gasto diario de $220.000.
  • Tucumán: ocupación moderada con gasto promedio diario de $92.500 y fuerte protagonismo del turismo religioso.

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