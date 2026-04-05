Récord de turistas en Semana Santa, pero con menor impacto económico

Más de 2,8 millones de viajeros recorrieron el país, aunque el consumo se vio afectado por la situación económica.

Hoy 17:43

El fin de semana largo de Semana Santa movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, un 5,6% más que en 2025. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el impacto económico alcanzó $808.198 millones en alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras, lo que representó una caída de 18,9% del gasto total en términos reales.

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El informe reflejó un cambio en el comportamiento del turismo interno. A pesar de que más personas viajaron, el gasto promedio diario fue de $108.982, lo que implicó una baja real de 8,4% frente al año pasado.

La tendencia también se observó en la duración de los viajes. La estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025, lo que confirmó la preferencia por escapadas más breves y cercanas en un contexto donde el costo del transporte y la situación económica influyeron en la decisión de viajar.

“En términos cualitativos, se observó un perfil de turista más prudente, que priorizó escapadas breves, controló gastos y buscó alternativas accesibles. Sin embargo, la actividad se vio sostenida por el volumen de viajeros y la diversidad de propuestas en todo el país”, explicó CAME.

En lo que va del año, pasaron tres fines de semana largos, en los que viajaron 6.874.256 turistas y gastaron $2.047.075 millones, según los registros de CAME.

El perfil predominante volvió a ser el de un turista que ajustó gastos, eligió destinos de cercanía y redujo días de estadía. El costo del transporte y de la hotelería empujó a muchas familias a concentrar el viaje entre dos y tres noches.

Según un informe del Instituto de Economía de la UADE, mencionado por CAME, una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante Semana Santa, equivalente al 69% de un salario medio. En destinos como Bariloche o Ushuaia, el costo superó incluso un ingreso mensual completo.

Además, también destacó que la decisión de viaje estuvo cada vez más atravesada por lo digital. Según Booking, el 54% de los argentinos eligió el destino a partir de lo que vio en redes sociales, mientras que el 52% se definió por recomendaciones de familiares y amigos. Además, el 36% utilizó buscadores online y el 19% ya incorporó herramientas de inteligencia artificial para planificar la escapada.

Los destinos tradicionales volvieron a liderar el movimiento, con Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires entre los más elegidos. Pero también crecieron plazas emergentes como Catamarca, La Rioja y localidades del interior que ofrecieron alternativas más económicas.