“Tanto amor no me cabe”: el tierno posteo de Úrsula Corberó con su familia

La actriz publicó fotos junto al Chino Darín y su bebé Dante, a semanas de su nacimiento.

Hoy 16:14

Úrsula Corberó sorprendió con un tierno posteo junto al Chino Darín y su hijo Dante. A casi dos meses del nacimiento del pequeño, la actriz compartió algunas fotos familiares.

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“Tanto amor no me cabe”, escribió este domingo en un posteo de Instagram al que acompañó de un carrusel de 17 fotos, donde dejó ver cómo cambió su vida tras el nacimiento del nene.

En la publicación la actriz mostró momentos de la vida cotidiana en su casa hasta paseos por Barcelona, lugar donde residen.

A través de las imágenes, se pudo ver a los flamantes papás disfrutando de los primeros días del pequeño, a quien no dejan de tomarle fotos con sus diferentes outfits y en distintas situaciones.

La publicación no pasó inadvertida entre los casi 20 millones de seguidores de la artista que celebraron que se mostrara en todas sus facetas: cansancio, felicidad, colapso y emoción. Por lo que reaccionaron con tiernos mensajes de cariño.

“Esa revolución que generan las hormonas”, “El carrete es un resumen real de los primeros días de la maternidad“, ”Todas fuimos, somos y seremos vos alguna vez", “Mostrando la realidad de la maternidad. Amo”, “Uy, en estas fotos me sentí tan identificada. Yo usaba aireadores, pezoneras, lloraba, amaba…“, ”Ser primeriza no es fácil, pero después miras hacia atrás y te das cuenta que es la vida enseñando… y nosotras aprendiendo”, “Ay. Qué etapa tan dura. Vengo a decirte que es temporal y que todo pasa. Lo bueno y lo malo. Todo pasa”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Entre los comentarios se destacó el mensaje de Florencia Bas, abuela del pequeño, quien escribió: “Ahh, les amo fuerte”.