Coudet, conforme pero con los pies sobre la tierra tras la goleada de River

El DT destacó la mejora física y futbolística del equipo, valoró el trabajo de las últimas semanas y pidió no caer en la euforia pese al gran triunfo.

Hoy 23:32

“Dejame disfrutar un poquitito que ni siquiera llegué a casa…”. Con esa frase, Eduardo Germán Coudet marcó el tono de una conferencia distendida tras la goleada de River Plate. Bufanda al cuello y sonrisa amplia, el DT dejó en claro que los 15 días de trabajo en Cardales dieron resultados y que su equipo empieza a parecerse a la idea que pretende.

El entrenador se mostró muy conforme con el rendimiento, aunque bajó la espuma rápidamente: “Prefiero no creer que estamos tan bien, sino que podemos estar mejor”. Una postura cauta después de la cuarta victoria consecutiva, que refleja su intención de mantener la exigencia alta y seguir evolucionando.

Más allá del resultado, Coudet puso el foco en el funcionamiento. “Hicimos un muy buen partido. Es tiempo y trabajo”, explicó, y destacó que el equipo generó muchas situaciones, algo que considera clave dentro de su idea. Además, remarcó la importancia de la competencia interna y del crecimiento individual para sostener el nivel colectivo.

Uno de los puntos que más valoró fue la mejora desde lo físico, aunque aclaró que no se trata solo de correr más: “Al estar más fresco de la cabeza podés hacer el equipo más corto”. Para el DT, ese equilibrio es fundamental para potenciar a los jugadores de buen pie y lograr un funcionamiento más sólido.

También hubo lugar para el humor, como cuando se refirió al look platinado de Ian Subiabre: “No creo que haya sido un homenaje… no puedo decir nada”, bromeó. Y le bajó el tono a su enojo con Rivero durante el partido: “Tenía un temita… lo voy a matar, ja”, dijo entre risas, dejando en claro que fue una situación propia del juego.

En un tono más serio, Coudet destacó la recuperación de Facundo Colidio, quien pasó de los silbidos a los aplausos: “Es un jugador que va a andar muy bien. La única realidad es laburar”. Además, elogió a los juveniles que sumaron minutos y reafirmó su apuesta por darles protagonismo.

Conforme, pero enfocado en lo que viene, el DT cerró con un mensaje claro: “Vimos una mejora muy grande desde lo futbolístico. Es a lo que apuntamos”. River gana, gusta y crece, pero su entrenador no se conforma.