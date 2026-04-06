ADAPTEAN visitó el Club Besares y compartió una jornada deportiva y motivacional en La Banda

El equipo adaptado realizó una charla con vecinos y deportistas, donde expuso experiencias de superación y promovió la inclusión a través del deporte. Participó el santiagueño Luis Arévalo, campeón en su disciplina.

Hoy 16:28

El Club Besares de la ciudad de La Banda fue escenario de una jornada deportiva y motivacional encabezada por el equipo ADAPTEAN, bajo la coordinación de Sebastián Amarillo. La actividad convocó a niños, jóvenes y adultos, quienes participaron de una charla centrada en el deporte adaptado y la superación personal.

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Durante el encuentro, los integrantes del equipo compartieron sus experiencias vinculadas al entrenamiento, la competencia y los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana. ADAPTEAN es un equipo adaptado que se prepara para competir en la Freedom Battle, una competencia internacional en la que representarán a la Argentina.

Entre los atletas se destacó la presencia del santiagueño Luis Arévalo, quien convive con parálisis cerebral y logró consagrarse campeón el año pasado. Su participación fue uno de los puntos relevantes de la jornada.

En la charla, los deportistas hicieron hincapié en el rol del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo personal. También abordaron aspectos como la constancia, el aprendizaje a partir de las dificultades y la importancia de sostener los objetivos a largo plazo.