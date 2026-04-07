Cada cuánto debemos lavar las sábanas para prevenir enfermedades

La acumulación de bacterias, ácaros y residuos invisibles puede afectar la piel, la respiración y la calidad del sueño. Qué recomiendan los especialistas.

Hoy 07:37

Con el paso de los días, la cama se transforma en un espacio donde se acumulan residuos biológicos, bacterias y alérgenos invisibles. Durante el descanso, el cuerpo humano desprende células muertas, grasa y hasta medio litro de sudor, que quedan impregnados en sábanas, fundas de almohada y acolchados.

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Este entorno favorece la proliferación de microorganismos. La transpiración, aunque inicialmente no tenga olor, puede volverse perceptible por la acción de bacterias como los estafilococos, presentes en la piel. Además, el contacto diario con el exterior hace que polvo, polen y otras partículas se trasladen a la cama, donde quedan retenidas.

Uno de los principales problemas es la presencia de ácaros del polvo, que se alimentan de las células cutáneas. Si bien no son peligrosos por sí mismos, sus desechos pueden agravar cuadros como el asma, la rinitis alérgica y el eccema. A esto se suma la posible presencia de hongos como Aspergillus fumigatus, detectados en almohadas usadas y potencialmente riesgosos para personas con el sistema inmunológico debilitado.

El panorama se intensifica cuando las mascotas duermen en la cama, ya que incorporan más pelo, caspa y suciedad, aumentando la carga microbiana y la necesidad de higiene frecuente.

Cada cuánto hay que lavar las sábanas

Los especialistas coinciden en que la frecuencia de lavado es clave para evitar problemas de salud y mantener un entorno de descanso adecuado.

Las sábanas deben lavarse al menos una vez por semana. En casos de sudoración excesiva, enfermedades, alergias o si se duerme con mascotas, se recomienda hacerlo cada tres o cuatro días, debido a la rápida acumulación de residuos y microorganismos.

Las fundas de almohada requieren un cuidado similar, ya que concentran una mayor cantidad de bacterias y restos cutáneos. En una semana pueden acumular millones de colonias bacterianas, por lo que el recambio frecuente resulta fundamental para prevenir irritaciones y problemas en la piel.

En cuanto a las mantas, deben lavarse al menos cada dos semanas si están en contacto directo con el cuerpo o si hay mascotas en la cama. Si su uso es más ocasional, la frecuencia puede extenderse, aunque no debería superar el mes sin limpieza.

Los acolchados deben higienizarse cada dos o tres meses, especialmente si no cuentan con funda protectora. Las almohadas, por su parte, deberían lavarse cada cuatro a seis meses, dependiendo del material y las indicaciones del fabricante.

Por último, los protectores de colchón requieren lavado cada dos o tres meses, ya que actúan como barrera frente al sudor, los ácaros y otros agentes que se acumulan con el uso cotidiano.

Ácaros

Por qué es importante

Más allá de la apariencia, mantener la ropa de cama limpia tiene un impacto directo en la salud. Según especialistas de la Clínica Cleveland, reduce la exposición a gérmenes, alérgenos y microorganismos que pueden provocar problemas respiratorios, irritaciones cutáneas y reacciones alérgicas.

Además, un entorno limpio contribuye a mejorar la calidad del sueño, disminuye la presencia de olores y favorece una mayor sensación de confort al momento de descansar.

La acumulación de residuos en la cama puede influir negativamente en el descanso y agravar síntomas respiratorios o dermatológicos. Por el contrario, una rutina de limpieza adecuada permite mantener la piel en mejores condiciones y reducir la presencia de agentes irritantes.

En este sentido, los especialistas coinciden en que la higiene regular de la ropa de cama no solo es una cuestión de limpieza, sino una medida esencial para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida.