Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ABR 2026 | 14º
X
Locales

Añatuya bajo el cielo parcialmente nublado: pronóstico de lluvia y calor para hoy Martes 7 de abril de 2026

Hoy, los añatuyenses se enfrentarán a un clima variable con lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre los 11.7 °C y los 24.6 °C.

Hoy 08:21

En la jornada de hoy, los añatuyenses se encuentran bajo un cielo parcialmente nublado, con una temperatura actual de 11.7 °C y una sensación térmica de 10.2 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 95%, lo que podría generar una atmósfera algo pesada durante el día.

Se espera que a lo largo de la jornada, se registren lluvias moderadas a intervalos, lo que traerá algo de alivio ante el clima caluroso que se avecina. Las temperaturas máximas se estiman en 24.6 °C, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado a pesar de las precipitaciones.

Para mañana, los añatuyenses pueden esperar un cambio positivo en el clima, ya que se pronostica un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre 11.9 °C como mínima y alcanzarán hasta 26.4 °C, ideales para actividades al aire libre.

El jueves, el clima continuará siendo favorable, ya que el pronóstico indica que estará parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas se prevén en 13.4 °C y las máximas podrían llegar a 27.1 °C, lo que sugiere un buen clima para el fin de semana.

En resumen, el clima actual en Añatuya presenta lluvias moderadas hoy, con temperaturas que van de 11.7 °C a 24.6 °C. A partir de mañana, el sol hará su aparición, con un clima soleado que promete temperaturas agradables, alcanzando hasta 26.4 °C.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mariano Páez afirmó que su video haciendo gestos racistas es real y señaló que su hija "está muy enojada"
  2. 2. Misterio tras la muerte del financista en El Timbó: investigan inversiones en dólares, criptomonedas y posibles irregularidades
  3. 3. Agostina Páez denunció que recibe insultos en redes: “Me discriminan”
  4. 4. La travesía de Frodo y Sam: cuál fue la verdadera distancia que recorrieron para destruir el anillo
  5. 5. El tiempo para este martes 7 de abril en Santiago del Estero: tormentas aisladas y alta humedad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT