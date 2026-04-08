Deportivo Riestra arranca su histórica participación en la Sudamericana ante Palestino

El Malevo recibe este miércoles desde las 19.00 al conjunto chileno en el Pedro Bidegain. Será el estreno de Guillermo Duró como DT tras la salida de Gustavo Benítez.

Hoy 09:12

Deportivo Riestra y Palestino se enfrentarán desde las 19.00 en el Estadio Pedro Bidegain, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro marcará el inicio del ciclo de Guillermo Duró al frente del Malevo, tras la salida de Gustavo Benítez.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Riestra atraviesa un presente complicado. En el Torneo Apertura, el equipo apenas ganó un partido en 12 fechas, con un registro de siete empates y cinco derrotas, que lo ubican anteúltimo en la Zona A y 27° en la tabla anual. La dirigencia decidió dar un golpe de timón y apostó nuevamente por Duró, un entrenador que ya tuvo dos ciclos previos en el club.

El objetivo será claro: cambiar la cara y aprovechar el plano internacional como una oportunidad para revertir la mala racha. El debut en la Sudamericana aparece como un punto de inflexión para un equipo que necesita recuperar confianza de manera urgente.

Del otro lado, Palestino tampoco llega en su mejor versión. El conjunto chileno viene de sufrir una dura goleada 6-1 ante Universidad Católica y acumula cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas y un empate. En el torneo local marcha 14° con 8 puntos, apenas a una unidad de la zona de descenso.

El equipo dirigido por Cristian Muñoz buscará aprovechar el mal momento del rival para dar el golpe como visitante y encaminar su presente.

Pensando en lo que viene, por la fecha 2, Riestra tendrá una parada bravísima en Porto Alegre frente a Gremio, mientras que Palestino será local ante Montevideo City Torque.

Probables formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Gallo, Nicolás Watson, Matías García, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

Palestino: Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, Ian Garguez, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Martín Araya; Nelson Da Silva y César Munder. DT: Cristian Muñoz.