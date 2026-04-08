Sarmiento y Tristán Suárez se cruzan en Sarandí por un lugar ante Boca

El Verde y el Lechero se enfrentan este miércoles desde las 21.10 en el Julio Humberto Grondona, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El ganador irá ante Boca en la próxima ronda.

Hoy 09:18

Sarmiento y Tristán Suárez se enfrentarán desde las 21.10 en el Estadio Julio Humberto Grondona, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El duelo definirá al rival de Boca Juniors en los 16avos de final.

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Sarmiento llega en un buen momento. El equipo dirigido por Facundo Sava acumula dos triunfos consecutivos: primero ganó una “final” por la permanencia ante Aldosivi, y luego venció 2-1 a Barracas Central como visitante, con goles de Marabel y Villalba. Estos resultados le permitieron tomar aire en los promedios y acercarse a los puestos de playoffs, donde marcha 10° con 16 puntos.

Para este encuentro, el “Colo” Sava evalúa poner un mix entre titulares y suplentes, teniendo en cuenta el próximo compromiso ante Gimnasia por el Torneo Apertura. Sin embargo, las lluvias en Junín complicaron los entrenamientos y mantienen algunas dudas en la formación.

Por su parte, Tristán Suárez arriba con un presente sólido. El conjunto que conduce José María Martínez es el líder de la Zona B de la Primera Nacional, con 15 puntos producto de cuatro triunfos y tres empates en siete fechas. Además, se mantiene invicto y acumula tres victorias consecutivas, lo que alimenta la ilusión de dar el golpe.

El Lechero intentará imponer su buen momento para avanzar en el certamen y conseguir un cruce histórico ante Boca, mientras que Sarmiento buscará ratificar su levantada y seguir en carrera en la Copa Argentina.

Probables formaciones

Sarmiento: Thiago Ayala; Santiago Salle, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Facundo Alaggia, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Pablo Magnín y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás del Priore, Kevin Colli, Alejandro Molina, Maximiliano Luayza, Ángel Almada; Augusto Berrondo. DT: José María Martínez.