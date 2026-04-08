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Tras el choque en Liga, Barcelona y el Atlético de Madrid de los argentinos abren una serie caliente en la Champions

El conjunto culé recibe este miércoles desde las 16.00 al Colchonero en el Camp Nou, por la ida de los cuartos de final. Europa vuelve a cruzarlos en un duelo con historia.

Hoy 09:30

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán desde las 16.00 en el Camp Nou, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Hansi Flick llega como líder sólido de LaLiga, mientras que los de Diego Simeone buscan dar el golpe en un cruce con antecedentes favorables.

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El presente del Barcelona es muy bueno en el plano local. Se mantiene como puntero con siete puntos de ventaja, aunque arrastra una baja sensible: Raphinha, lesionado en la última fecha FIFA. Ante este escenario, Marcus Rashford aparece como alternativa para aportar desequilibrio, acompañado por los movimientos de Dani Olmo como falso nueve, una fórmula que ya funcionó en el reciente triunfo 2-1 ante el Atleti.

Por su parte, Atlético de Madrid no atraviesa su mejor momento en el campeonato español. Las derrotas ante los equipos grandes lo relegaron al cuarto puesto, lejos de la pelea por el título. En el último duelo ante Barcelona, el equipo sufrió la expulsión de Nico González y no contó con minutos de Julián Álvarez, en un partido que dejó sensaciones encontradas.

Sin embargo, el conjunto colchonero se aferra a su historial positivo en cruces directos. Ya eliminó al Barcelona en esta misma edición de la Copa del Rey y también lo hizo en la Champions 2013/14 y 2015/16, ambas en cuartos de final. La idea será repetir esa fórmula: intensidad, presión y ataque directo.

Se espera una serie pareja entre dos equipos con estilos bien marcados: el dominio de pelota del Barcelona frente a la voracidad y el juego vertical del Atlético.

Probables formaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

TEMAS Champions League FC Barcelona Club Atlético de Madrid

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