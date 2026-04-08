Gobernador Jaldo expresa condolencias por víctimas del temporal en Tucumán

El Gobernador Osvaldo Jaldo lamentó la pérdida de vidas tras las intensas lluvias que afectaron a Tucumán, destacando la tragedia de un niño de 12 años y un matrimonio.

Hoy 17:25

El gobernador Osvaldo Jaldo ofreció el lunes una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno para abordar las graves consecuencias de las intensas tormentas que azotaron a la provincia durante el fin de semana. Las lluvias torrenciales resultaron en la trágica pérdida de Mariano Robles, Solana Albornoz y Lisandro Vega, un niño de 12 años, en diversas localidades de Tucumán.

En este contexto, el mandatario resaltó la magnitud del fenómeno meteorológico, indicando que los registros de precipitaciones superaron los niveles normales. “El sábado a la tarde y madrugada del domingo hemos tenido temporales y caídas de agua muy importantes que llegaron a niveles de 200 milímetros, no en un solo lugar sino en varios puntos del interior de la provincia, y también entre 100 y 150 milímetros en San Miguel de Tucumán”, afirmó Jaldo, enfatizando que este evento es parte de un patrón de condiciones climáticas extremas que enfrentamos desde diciembre.

El Gobernador recordó que las precipitaciones intensas se han repetido en los últimos meses, destacando la excepcionalidad del episodio del fin de semana. “Durante diciembre, enero, febrero y marzo hemos vivido situaciones excepcionales debido a las fuertes lluvias en nuestra provincia. Sin embargo, esta lluvia del sábado, que ha superado los 200 milímetros, lamentablemente ha tenido un costo humano”, subrayó.

Posteriormente, Jaldo transmitió su mensaje institucional de apoyo a las familias afectadas por esta tragedia. “Les reiteramos a los familiares, que están sufriendo el dolor, que como Gobernador, en nombre del Gobierno y de todos los tucumanos, les enviamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia que ha perdido a su hijo, y también al matrimonio que dejó hijos pequeños”, expresó.

Asimismo, el mandatario subrayó el impacto social del suceso y la conmoción que generó en la provincia. “No hay duda de que ha sido un fin de semana muy triste y lamentable para todos los tucumanos, que lo hemos sentido con profundo dolor. Este hecho nos conmueve a todos”, manifestó Jaldo.

Finalmente, Jaldo informó sobre el avance de la investigación judicial para esclarecer los hechos. “Seguramente el Poder Judicial estará actuando para determinar las causas de estos trágicos eventos”, indicó, resaltando la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y respuesta ante eventos climáticos extremos.