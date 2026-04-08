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En vivo: Gimnasia de La Plata va por la recuperación ante Camioneros en la Copa Argentina

El Lobo, golpeado por la crisis y sin DT tras la salida de Zaniratto, enfrenta a un Camioneros en alza que sueña con dar el batacazo en los 32vos de final.

Hoy 20:55

Gimnasia y Esgrima La Plata y Camioneros se enfrentarán este jueves desde las 21:00 en el Estadio Florencio Sola por los 32avos de final de la Copa Argentina. El conjunto platense llega envuelto en una profunda crisis deportiva e institucional, mientras que el equipo de Esteban Echeverría atraviesa un buen momento y buscará aprovecharlo.

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