Gran victoria de la Reserva de Central Córdoba en Río Cuarto ante Estudiantes

El encuentro fue correspondiente a la 8ª fecha de la zona B del Torneo Apertura Proyección, que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

Hoy 21:30

La Reserva de Central Córdoba se impuso por 3-1 sobre la de Estudiantes de Río Cuarto en uno de los encuentros correspondientes a la 8ª fecha de la zona B del Torneo Apertura Proyección, que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

Los goles para el elenco dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán fueron anotados por Facundo Roldán, a los 21 minutos de la primera parte, Lautaro Amarelle, a los 26, y Salvador Rodríguez a los 43. En tanto que el descuento del local fue marcado por Matias Núñez, a los 45 del complemento.

Con este resultado, el Ferroviario deja atrás una seguidilla de cuatro partidos sin ganar y alcanza las 8 unidades, para acomodarse en el 14º puesto de la zona B del certamen.

El próximo compromiso de la Reserva de Central Córdoba será el miércoles 15 de abril, a las 19, al recibir a Defensa y Justicia, por la 9ª fecha de la Zona B, en el estadio Alfredo Terrera.