Intentó robar una casa y un pitbull lo atacó ferozmente: terminó hospitalizado y detenido

El hecho ocurrió en el barrio John Kennedy. El delincuente saltó una tapia sin saber que en el patio había un perro que lo atacó durante varios minutos.

Hoy 21:10

Un violento episodio se registró durante la madrugada del martes en el barrio John Kennedy, cuando un delincuente ingresó a una vivienda con fines de robo y fue brutalmente atacado por un perro de raza pitbull.

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El hecho ocurrió en una casa donde reside una joven pareja junto a su bebé de pocos meses. Según fuentes policiales, el sospechoso saltó una tapia e ingresó al patio sin advertir la presencia del animal, que reaccionó de inmediato.

Ataque feroz y desesperación

El perro atacó al intruso durante varios minutos, provocándole múltiples heridas, algunas de ellas de gravedad. La violenta situación generó momentos de extrema tensión dentro de la vivienda, mientras la familia permanecía en el interior.

El agresor, identificado como Ramiro Andrada, de 23 años y con antecedentes policiales, no logró escapar debido a las lesiones sufridas.

Intervención policial y detención

Tras un llamado de emergencia, efectivos policiales acudieron al lugar y lograron controlar la situación, poniendo fin al ataque del animal. El sospechoso fue asistido y trasladado a un centro de salud debido a la gravedad de sus heridas.

Una vez estabilizado, quedó en calidad de detenido y a disposición de la Justicia.