Simuló pedir sushi para no morir: la estremecedora llamada que permitió rescatar a una mujer secuestrada por su pareja

Una mujer logró alertar a la Policía al simular un pedido de comida mientras estaba retenida por su pareja. La rápida reacción de la operadora permitió rescatarla y detener al agresor armado.

Hoy 20:45

Un impactante caso de violencia de género ocurrido en Maipú, Chile, conmociona a la región y se viralizó en redes sociales por la ingeniosa forma en que una mujer logró pedir ayuda sin alertar a su agresor.

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La víctima se comunicó con el 133 de Carabineros de Chile simulando hacer un pedido de comida: solicitó “50 rollos de sushi”, pero en realidad estaba pidiendo auxilio mientras permanecía bajo amenazas dentro de su propia casa.

Una llamada clave para salvar su vida

El hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba junto a su pareja, quien la mantenía retenida y bajo intimidación. Sin posibilidad de pedir ayuda de manera directa, recurrió a una estrategia desesperada para no levantar sospechas.

Durante la comunicación, la operadora notó inconsistencias en el relato, así como un tono de voz que evidenciaba nerviosismo. Sin poner en riesgo a la víctima, logró interpretar la situación y obtener datos fundamentales, como la ubicación exacta del domicilio.

La llamada fue considerada de inmediato como un caso de alto riesgo, lo que activó un operativo policial urgente.

Rescate y detención del agresor

Según los primeros reportes, el agresor se encontraba armado y mantenía a la mujer privada de su libertad. La rápida intervención de los efectivos permitió ingresar al domicilio, reducir al sospechoso y poner a salvo a la víctima.

El hombre fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia, mientras que la mujer recibió asistencia tras el traumático episodio.

Un caso que generó impacto

El episodio se volvió viral y generó una fuerte repercusión por el ingenio de la víctima y la eficacia de la operadora que logró decodificar el pedido encubierto.

El caso también reabre el debate sobre las distintas formas de pedir ayuda en contextos de violencia de género, donde muchas veces las víctimas no pueden comunicarse libremente y deben recurrir a estrategias extremas para salvar sus vidas.