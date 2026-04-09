Axel Kicillof lanza este jueves su espacio político en la UBA con la mira en 2027

El gobernador bonaerense presentará el Movimiento Derecho al Futuro, en un acto con el que busca consolidar su proyección nacional y su perfil como referente opositor.

Hoy 09:07

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este jueves el lanzamiento formal de su espacio político Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un paso clave dentro de su estrategia para posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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El acto se realizará a las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, donde el mandatario buscará fortalecer su perfil político y ampliar su base de apoyo en sectores estudiantiles, académicos y científicos, considerados estratégicos para la construcción de un proyecto con alcance nacional.

El MDF fue presentado inicialmente en febrero de 2025 con el objetivo de construir una alternativa dentro del peronismo, en un contexto de reconfiguración interna del espacio. En ese marco, Kicillof intentó diferenciarse del kirchnerismo y tomar distancia de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, aunque sin romper los vínculos políticos dentro del frente.

En paralelo, el gobernador bonaerense viene de consolidar su liderazgo en la provincia tras imponerse en las internas del Partido Justicialista bonaerense, donde logró triunfos en 10 de los 16 distritos en disputa. Ese resultado marcó un retroceso en la influencia del diputado Máximo Kirchner y del sector de La Cámpora dentro del armado peronista.

El lanzamiento del nuevo espacio se da además en un escenario de creciente confrontación con el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los principales referentes de la oposición a nivel nacional.

De cara a los próximos años, Kicillof deberá avanzar en la construcción de una estructura política propia con presencia en todo el país, capaz de competir con La Libertad Avanza en un escenario electoral que se perfila cada vez más polarizado.

Según distintos sondeos conocidos en lo que va de 2026, el mandatario bonaerense aparece como uno de los dirigentes con mayor proyección dentro de la oposición, e incluso como un eventual competidor competitivo frente al oficialismo en un hipotético balotaje.

El acto en la UBA aparece así como un movimiento estratégico clave en su carrera política, con el que buscará consolidar su liderazgo dentro del peronismo y proyectar su figura hacia el escenario nacional de cara a 2027.