No hay bolsillo que aguante: frutas y verduras llegaron con nuevos aumentos en abril

Los precios registraron subas de entre el 3% y el 10% en los últimos días. Verduras de hoja y frutas de estación, entre los productos más afectados.

Hoy 15:09

Abril comenzó con nuevos aumentos en frutas y verduras, en un contexto que vuelve a impactar de lleno en el bolsillo de los consumidores. Según relevamientos en puestos de venta, los incrementos rondan entre el 3% y el 10%, impulsados principalmente por factores climáticos.

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Las verduras de hoja, como la acelga, la lechuga y la espinaca, encabezan las subas debido a las intensas lluvias que afectaron la producción y la logística. “La verdura verde ha aumentado por la lluvia, porque entra menos mercadería. Hay mucho barro, no pueden sacar la cantidad que deberían”, explicó a Noticiero 7, Ricardo, encargado de un puesto del Mercardo Armonia.

En la misma línea, señaló que esta situación repercute directamente en los precios: “Al entrar menos mercadería, aumenta el costo. Es un aumento de alrededor del 10%”.

El impacto no solo se siente en los valores, sino también en el nivel de ventas. Según los comerciantes, la demanda cayó de manera considerable en los últimos días. “Han bajado un 20% las ventas. Todo influye: el clima, los aumentos y también los sueldos”, agregó.

Frente a este escenario, los vendedores intentan sostener el movimiento con promociones y alternativas más económicas. “La gente pregunta precios y termina llevando lo más barato. Tratamos de ayudar para que puedan llevar algo a la casa”, indicaron.

Además de las verduras, las frutas de estación también registran variaciones en sus precios, especialmente aquellas que están saliendo de temporada, como la uva.

En cuanto a los precios, el kilo de pera ronda los $3.000 y la banana cerca de los $5.000, en un contexto donde los vendedores apelan a promociones en productos como tomate y papa para sostener las ventas y mantener el movimiento en los puestos.

“Está muy floja la venta, muy complicado todo. Vamos tirando como podemos”, resumió Hugo, otro de los encargados consultados, quien también destacó las dificultades del sector en este contexto.

Mientras tanto, el panorama sigue siendo complejo tanto para vendedores como para consumidores, en medio de una inflación que continúa golpeando los productos básicos de la canasta diaria.