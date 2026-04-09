Norma Fuentes, sobre los nuevos colectivos eléctricos: "No generan contaminación sonora ni emiten dióxido de carbono"

La intendente de la Capital y otras autoridades presentaron la nueva línea experimental de colectivos eléctricos de transporte de pasajeros.

Hoy 22:40

La intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al jefe de Gabinete de la provincia, Víctor Araujo, y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Aldo Hid, presentó la moderna flota de nuevos colectivos eléctricos que integrarán de modo experimental la línea "E" del transporte público urbano, que cubrirá las zonas norte y sur de la ciudad.

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Se trata de unidades cero kilómetro cuya tecnología no genera contaminación sonora y ni emite dióxido de carbono y están equipadas con calefacción, aire acondicionado y rampas para personas con discapacidad.

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Los vehículos eléctricos serán conducidos exclusivamente por personal femenino de la Municipalidad de la Capital, quienes fueron debidamente capacitadas para esta función.

"Esta nueva línea experimental vinculará los nuevos barrios de los sectores norte y sur y los conectará con los centros comerciales, administrativos, de salud e instituciones educativas, garantizando mayor seguridad, confort y accesibilidad para los usuarios", indicó la Ing. Fuentes.

"Los colectivos forman parte del programa de Electro Movilidad orientado al cuidado del medio ambiente, impulsado por el municipio y el gobierno provincial", señaló. Además, destacó la responsabilidad y la vocación de servicio de las empleadas municipales "que aceptaron el desafío de contribuir a mejorar la movilidad de los vecinos".

Por su parte, Araujo resaltó que "las unidades reducen la huella de carbono, poseen costos operativos más bajos que los vehículos que funcionan a combustión y promueven la igualdad al incluir a las mujeres en un servicio tradicionalmente dominado por varones".

"Es sumamente valioso poner en funcionamiento una nueva línea de colectivos en un contexto nacional recesivo, sin que ello implique nuevas erogaciones presupuestarias, ya que serán conducidos por empleadas que ya integraban la planta municipal", afirmó.

Los colectivos circularán a partir del próximo lunes 13 de lunes a viernes en los horarios de 6 a 9:30 durante la mañana, de 11 a 15 al mediodía y de 17 a 21 por la tarde noche. El precio del boleto será el mismo que el de las otras líneas urbanas, con la utilización de la misma tarjeta.

El recorrido de ida será por: edificio de Parques y Paseos (barrio Independencia-Sector Parque del Rio), Calle Pública, Calle Pública, Río Salí, Los Lapachos, Boulevar Dique Frontal, Canal de la Patria, Dique el Bolsón, Mariquita S. de Thompson, Costanera Gobernador Juan F. Ibarra, Av. Alsina, Av. Pozo de Vargas, Diego de Rojas, Ejercito Argentino, Av. Rivadavia, Av. Roca (N), Ricardo Rojas, La Plata, Rotonda Santiago Apóstol El Mayor, Av. Núñez del Prado, calle sin nombre, Costanera Diego A. Maradona y Colectora Diego Maradona en el Barrio Aeropuerto.

La vuelta se hará por: colectora Núñez del Prado (sector altos del Golf), Aviador Máximo Adrián Sayago, Mal paso, Costanera Diego A. Maradona, calle sin nombre, Av. Núñez del Prado, Rotonda Santiago Apóstol El Mayor, Av. Roca (N), Juana M. Gorriti, Pedro P. Olaechea, Alsina, Costanera Gob. Juan F. Ibarra, calle sin nombre, Boulevard Dique Frontal, Juan José Díaz Gallo, Calle Pública, Mariquita S. de Thompson, Dique El Bolsón, Canal de La Patria, Boulevard Dique Frontal, Los Lapachos, Río Salí, Calle Pública, Calle Pública y edificio de Parques y Paseos (barrio Independencia-Sector Parque del Rio).