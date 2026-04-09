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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ABR 2026 | 17º
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Profesionales de la UNSE participaron en la primera reunión del año de la Red FACE

Representantes de la universidad participaron de la primera reunión ordinaria de 2026 de la Red de Facultades de Ciencias Económicas del Norte Argentino, llevada a cabo en la provincia de Tucumán.

Hoy 19:49

La unidad académica estuvo representada por la vicedecana Carla Ferreyra, quien formó parte del encuentro junto a decanos y autoridades de las universidades que integran la red, en un espacio orientado a fortalecer el trabajo conjunto en la región.

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En este marco, Ferreyra destacó la importancia de estos espacios de articulación regional: “La participación en la REDFACE nos permite consolidar vínculos entre universidades del norte argentino y avanzar en agendas comunes vinculadas a la formación, la investigación y la innovación, en función de las necesidades de nuestra región”.

Durante la jornada se abordaron distintos temas estratégicos para el desarrollo académico e institucional, entre ellos el estado de situación del Doctorado en Ciencias Económicas y la planificación de una nueva cohorte; el Sistema SACAU y sus actualizaciones; el avance del Programa de Investigación Regional; y la organización del Congreso Regional de Administración.

Finalmente, se analizaron los avances de la revista académica “REDFACE Habla”, se trabajó en la propuesta del Encuentro Regional de Innovación en la Enseñanza de las Ciencias Económicas -que tendrá como eje la inteligencia artificial en los procesos educativos- y se trató la incorporación de la Universidad Nacional de Chilecito a la red.

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