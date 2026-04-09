Rigurosos operativos de tránsito se hicieron sentir en las calles de Añatuya

Personal de la Dirección de Tránsito se apostaron en puntos estratégicos de la ciudad. Hubo multas por falta de documentación y una modalidad de retención preventiva para motociclistas sin casco.

09/04/2026

La jornada de controles vehiculares comenzó temprano, cuando los agentes municipales montaron retenes en los principales accesos y avenidas de mayor flujo. A diferencia de otras recorridas de rutina, la orden de hoy fue clara: sanción directa ante cualquier falta a la normativa vigente.

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Cada conductor interceptado debió exhibir la licencia habilitante, el comprobante del seguro obligatorio, la cédula de identificación del vehículo y la oblea de la revisión técnica. El control no se limitó a los papeles; los inspectores verificaron minuciosamente el estado de las luces y las medidas de seguridad básicas que exige la ley.

En las veredas, la imagen fue la misma durante toda la mañana: filas de vehículos detenidos y conductores esperando la verificación de sus datos.

El foco principal estuvo puesto en las motocicletas. En este punto, la Dirección de Tránsito aplicó un criterio estricto respecto al uso del casco. Según informaron las autoridades en el lugar, aquellos conductores que circulaban sin protección, pero con los papeles del rodado en regla, no sufrieron el secuestro definitivo de la unidad en primera instancia.

En su lugar, se procedió a una retención momentánea. La moto quedaba bajo resguardo de los agentes mientras el infractor debía gestionar, por sus propios medios, la llegada de un casco al puesto de control. Solo una vez que el conductor acreditaba tener la protección adecuada, se le permitía retomar la circulación, previo labrado de la infracción correspondiente.

Al cierre de la jornada, los operativos se desplazaron hacia sectores periféricos, manteniendo la modalidad de controles sorpresivos. Desde el municipio señalaron que estas medidas continuarán de forma aleatoria durante la semana, con el objetivo de reducir los índices de incumplimiento y mejorar la seguridad en la vía pública.